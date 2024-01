Menden: Verzögerungen bei der Leerung der Mülltonnen

Einige Tonnen konnten in den vergangenen Tagen in Menden nicht geleert werden (Symbolbild).

Menden In den vergangenen Tagen konnten die gelben, grauen und blauen Tonnen in Menden nicht überall geleert werden. Was jetzt geplant ist.

Die Wetterverhältnisse der vergangenen Woche und Personalausfälle bei der Firma Lobbe sorgen derzeit für einige Verzögerungen bei der Leerung der grauen, gelben und blaue Tonne. So konnten die gelben Tonnen in Lendringsen und Oesbern nicht wie geplant geleert werden. Das teilt der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) am Montag mit.

Im Bereich Lahrfeld sind die grauen Tonnen in einigen Straßen nicht geleert worden. Die für Montag (22. Januar) geplante Leerung der blauen Tonnen konnte ebenfalls nicht erfolgen. Die Firma Lobbe kümmert sich um eine möglichst zeitnahe Abfuhr.

ZfA: Leerung wird in den nächsten Tagen nachgeholt

Sollte in Ihrer Straße keine Leerung der Tonnen erfolgt sein, wird diese in den nächsten Tagen nachgeholt, so der ZfA. Dabei werden zunächst die grauen und gelben Tonnen nachgeleert. Bei den blauen Tonnen könne die Nachfuhr etwas länger dauern. Die öffentlichen Altpapiercontainer stehen hier nach wie vor zur Verfügung und können genutzt werden, falls die blaue Tonne voll ist.

Auch an den Bringhöfen können Altpapier sowie Wertstoffe für die gelbe Tonne kostenfrei abgegeben werden.

