Menden: Vollsperrung der Kreisstraße 16

Menden. Die K16 zwischen Iserlohn-Sümmern und Menden-Halingen wird wegen Bauarbeiten komplett gesperrt.

Der Märkische Kreis plant die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche der Kreisstraße 16 (K 16) zwischen dem Gewerbegebiet Iserlohn-Sümmern und Menden-Halingen (Halinger Dorfstraße). Zur Detailplanung müssen im Vorfeld Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden.

Die Arbeiten sind für den Zeitraum vom 23. bis zum 25. Februar geplant. Hierfür wird die K 16 an allen drei Tagen nach Beendigung des morgendlichen und vor Eintritt des abendlichen Berufsverkehrs in der Zeit von 9 bis 14.30, spätestens 15 Uhr für den öffentlichen Fahrzeug- und Fußgängerverkehr voll gesperrt. Gleichzeitig nutzt der Landesbetrieb „Straßen.NRW“ die Sperrung der K 16 um erforderliche Baumpflege und -fällarbeiten in dem Streckenabschnitt durchzuführen. Befahren des betroffenen Bereiches ist aufgrund der Straßenarbeiten und der Enge der Fahrbahn nicht möglich.

Für Fragen steht der Kreis unter der Rufnummer 02351/966-6858 zu Verfügung.Pressekontakt: Ursula Erkens 02351 /9666149.

