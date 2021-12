Menden: Von tief stehender Sonne geblendet – Unfall

Ein Autofahrer wird von der Sonne geblendet. In Menden übersah ein 80-jähriger Autofahrer deshalb am Straßenrand einen Anhänger.

Menden. Am ersten Weihnachtstag wurde ein Autofahrer (80) von der tief stehenden Sonne geblendet. Deshalb übersah er einen geparkten Anhänger.

Auf der Neue Straße in Menden kam es am ersten Weihnachtstag gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Fröndenberg aufgrund der tief stehenden Sonne einen geparkten Anhänger am Straßenrand. Sein Auto stieß mit dem Anhänger zusammen. +++ Unfall in Menden: Pkw stürzt vier Meter tiefen Abhang hinunter +++

Polizei schätzt Sachschaden auf 3100 Euro

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3100 Euro. +++ 66-jähriger Mendener zeigt Reue nach Unfallflucht +++

