Menden – Vorfahrt genommen: Mofa-Fahrerin verletzt

Menden. Alkohol am Steuer, Autofahrer, die nicht richtig lenken können und andere, die die Vorfahrt nicht beachten: Viel Arbeit für die Mendener Polizei.

Viel Arbeit für die Mendener Polizei: Zwei Menschen waren alkoholisiert auf den Straßen in Menden unterwegs, außerdem kam es zu einem Unfall, bei dem eine Mofa-Fahrerin verletzt wurde, und zu Sachschäden, weil jemand an parkenden Autos nicht unfallfrei vorbeifahren konnte.

Fall 1: Mit Alkohol am Steuer

Einer Polizeistreife fiel Sonntagnacht gegen 2 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Führer auf, der die Fröndenberger Straße in Richtung Fröndenberg befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des Pkw-Fahrers wurde sichergestellt.

Fall 2: Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht kam es am Bieberberg/Ecke Habichtstraße. Am Freitag gegen 13 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau aus Hemer mit ihrem Mofa auf der Straße „Bieberberg“ in Fahrtrichtung Lendringsen.

An der Kreuzung Bieberberg/Habichtstraße/Clemens-Brentano-Straße bog ein bislang unbekannter Pkw-Führer von der Habichtstraße nach links auf den Bieberberg in Richtung Lendringsen ab und missachtete die Vorfahrt der 39jährigen Zweiradfahrerin.

Diese leitete eine Gefahrbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Der unfallverursachende Pkw-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne die Feststellung der Art und Weise seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen und schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Der Vorfall konnte von einer Zeugin beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Fall 3: Fahrzeuge touchiert

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstag gegen 6 Uhr die Mecklenburgstraße in Fahrtrichtung Ostpreußenstraße. Augenscheinlich fuhr er in Höhe des Hauses Nr. 19 zu weit nach links und touchierte insgesamt drei Pkw, die dort ordnungsgemäß in den Einstellplätzen abgestellt waren. Die Fahrzeuge wurden nicht nur unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher hielt daraufhin seinen Pkw kurz an, setzte jedoch anschließend seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen ermöglicht zu haben. Ein Zeuge hatte den Pkw beobachten können, wie er sich von der Örtlichkeit entfernte. Die aufnehmenden Beamten konnten das mögliche Unfallfahrzeug im Nahbereich antreffen. Es wies korrespondierende Schäden an der linken Fahrzeugseite auf. Die Ermittlungen dauern an.

Fall 4: Über der Mittelinsel abgehoben

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Neuenrade befuhr am Sonntag um 4.45 Uhr mit seinem Pkw die Iserlohner Landstraße in Fahrtrichtung Menden. Der junge Mann überfuhr die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Der Pkw verlor den Kontakt zur Fahrbahnoberfläche und kam hinter der Insel zum Stehen. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten die Entnahme eine Blutprobe an. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Menden streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

