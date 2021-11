Menden: Walburgisschulen informieren am „offenen Fenster“

Menden. Die Walburgisschulen Menden informieren coronabedingt statt mit „Tagen der offenen Tür“ mit „Tagen der offenen Fenster“. Was wann geplant ist.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage können die Tage der offenen Tür am Walburgisgymnasium und an der Walburgisrealschule nicht wie geplant am 1. und 3. Dezember stattfinden. Das teilen die Walburgisschulen mit. Stattdessen gibt es ein besonderes Angebot. +++ Corona beschleunigt Digitalisierung am WBG in Menden +++

„Tage der offenen Fenster“ am Walburgisgymnasium und Walburgisrealschule

Um allen interessierten Eltern und Kindern trotzdem einen guten Einblick in die Schulen geben zu können und vor allem um miteinander ins Gespräch zu kommen, haben die Walburgisschulen nun etwas völlig Neues konzipiert: „Tage der offenen Fenster“ auf dem Schulgelände und rund um die Schulgebäude! Diese sollen am 8. und 10. Dezember von 15 Uhr bis 19 Uhr stattfinden. +++ Papst begrüßt Mendener Walburgisschulen auf dem Petersplatz +++

Neben informativen Einblicken in schulische Angebote und der Erkundung des Schulumfelds werden für die Kinder auch Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Es wird darum gebeten, an den obligatorischen 3G-Testnachweis für Erwachsene sowie an warme Kleidung und festes Schuhwerk zu denken und mit Maske zu kommen. Schön wäre auch, wenn die Kinder eine Taschenlampe oder Ähnliches mitbringen könnten. +++ Walburgis: Schwestern verlassen Menden - Konvent aufgelöst +++

Anmeldungen über die Homepage der Walburgisschulen

Anmeldungen für diese Veranstaltungen sind über die Homepage der Schulen möglich: https://walburgisgymnasium.smmp.de Diese Veranstaltungen können allerdings nur stattfinden, wenn die Wetterbedingungen und die pandemische Lage dies zulassen. Sollte eine Absage erforderlich sein, wird dies auf der Homepage bekannt gegeben und die Angemeldeten werden per Mail benachrichtigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden