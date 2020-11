Menden, so sagt er selbst, ist seine „dritte Heimat“. In der Hönnestadt kann Raumausstatter Walter Kupka nun am 2. November ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Vor 50 Jahren eröffnete er sein Raumausstatter-Geschäft in Menden – kurz zuvor hatte er seinen Meisterbrief bekommen.

Gebürtig stammt er aus Breslau, aufgewachsen ist er in Mecklenburg-Vorpommern, nun lebt er schon seit Jahrzehnten in Menden. „In Mecklenburg-Vorpommern habe ich zwei Jahre in der Landwirtschaft gelernt, eigentlich bin ich staatlich geprüfter Landwirt“, erzählt Walter Kupka. Doch er wollte schon immer gerne ins Handwerk, hatte allerdings nach der Schule zunächst keine Lehrstelle in seinem Wunsch-Bereich gefunden. Als sich die Chance dann bot, machte er eine Ausbildung zum Raumausstatter, arbeitete anschließend als Geselle in Mecklenburg-Vorpommern.

Vier Wochen vor dem Mauerbau in den Westen

Am 15. Juli 1961, vier Wochen vor dem Mauerbau, zog Walter Kupka mit seiner Familie nach Westdeutschland. „In einem Flüchtlingslager in Berlin habe ich von Lesser das Angebot bekommen, in Menden als Polsterer anzufangen“, erinnert er sich. Doch zunächst sollte er in einer Zeche in Waltrop arbeiten. „Ich bin dann auf eigene Faust nach Menden gefahren und direkt bei Lesser eingestellt worden“, freut er sich.

Fünf Jahre arbeitete er bei dem heimischen Unternehmen als Geselle in der Polsterei. „Dann war ich für einige Jahre Verkaufsfahrer und habe die Lesemappe ausgefahren“, blickt er zurück. „Das wollte ich aber nicht auf Dauer.“

1970 legte er die Meisterprüfung ab

So habe er sich dann wieder auf seinen ursprünglich erlernten Beruf als Raumausstatter besonnen, besuchte die Fachschule Oldenburg und legte im Juni 1970 die Meisterprüfung ab. „Anschließend habe ich mich in Menden selbstständig gemacht“, erzählt er. Bereits zuvor habe er festgestellt, „dass der Markt in Menden ein weiteren Raumausstatter gebrauchen könnte“. Im Fokus standen die Bereiche Polsterei, Fußböden, Wandgestaltung sowie Gardinen, Vorhänge und Sonnenschutz.

Geschäft einst am Bräukerweg

„Ich hatte mein Geschäft damals erst am Bräukerweg 1“, erzählt er. Wenige Jahre später siedelte er sein Geschäft zur Theodor-Hürth-Straße 28 um, wo es sich seither in einer verlängerten Garage neben seinem Wohnhaus befindet. Neben einem Musterraum gibt es eine Werkstatt und außerdem im Keller ein Nähatelier. Im Laufe seiner Berufsjahre sei er bundesweit unterwegs gewesen, berichtet Kupka. Ein Schwerpunkt war die Ausstattung von Tanzschulen in ganz Deutschland.

Viele Stammkunden Walter Kupka eröffnete sein Geschäft zunächst am Bräukerweg, dann an der Theodor-Hürth-Straße 28 in Menden. Sein Sohn Guido Kupka führt es an der selben Stelle fort. Es gibt, so berichtet Walter Kupka, „viele Stammkunden, wenig Laufkundschaft“.

Sein Start in die Selbstständigkeit sei damals natürlich ein Wagnis gewesen gewesen, sagt Walter Kupka. Doch rückblickend habe er sich selten Sorgen um die Bezahlung durch seine Kunden machen müssen. 95 Prozent seiner Kunden hätten stets pünktlich gezahlt, so Walter Kupkas Bilanz. Nur an ein negatives Erlebnis erinnert er sich bis heute: „Da wurde ich, als ich mit der Rechnung vorbeikam, mit der Pistole bedroht und rausgeworfen.“ Der Kunde war ihm mehr als 1000 D-Mark schuldig. Kupka klagte vor Gericht, so erzählt er, „ich habe mein Geld aber trotzdem nicht bekommen, weil der Kunde pleite war“.

Arbeit mit Berufsanfängern

Wichtig war Kupka immer die Arbeit mit Berufsanfänger: „Ich habe mindestens zehn Azubis gehabt, war bei uns in der Innung der Lehrlingswart.“ Heute sei Raumausstatter nicht mehr der Traumberuf vieler junger Leute Menschen, weiß Kupka.

1997 legte Sohn Guido Kupka seine Meisterprüfung ab, 2001 übernahm der heute 46-Jährige den väterlichen Betrieb. Walter Kupka hat gelernt loszulassen. „Ich helfe nach wie vor mit, wenn ich gebraucht werde“, sagt er heute 84-Jährige. So sitzt er auch regelmäßig noch an der Nähmaschine. „Doch mein Sohn muss seine eigenen Erfahrung machen, ich habe ihn nie rein geredet, man muss da auch loslassen können.“

Walter (links) und Guido Kupka. Foto: Corinna Schutzeichel / WP

Immer noch gerne in der Nähstube

Die Arbeit in der Nähstube macht ihm heute noch viel Freude, „ich bin in meinem Beruf aufgegangen und würde alles immer wieder so machen“, sagt er zufrieden. Besonders schön sei das Miteinander mit den Kunden gewesen, „es ging ja darum, welche Farben, welche Ausstattung ein Kunde möchte, damit ich das Richtige anbieten konnte“.

In der Corona-Zeit brummt das Geschäft, bilanziert Guido Kupka, der sich freut, dass sein Vater ihn nach wie vor unterstützt. „Wir haben deutlich mehr Aufträge als sonst. Das liegt wohl daran, dass die Leute es zu Hause richtig schön haben wollen, wenn sie schon sonst nicht viel unternehmen können. Unsere Auftragsbücher sind voll.“

Vom Erfahrungsschatz des Vaters profitiere er bis heute, sagt Guido Kupka anerkennend. Sein Vater sei immer sehr genau gewesen, „und darauf kommt es in unserem Beruf an“.

Am 2. November, dem 50. Jahrestag seiner Geschäftsgründung, wollen die beiden Raumausstatter-Meister Walter und Guido Kupka arbeiten wie an jedem anderen Tag. „Eigentlich“, sagt Walter Kupka mit Blick auf den Goldenen Meisterbrief, „wollte ich mit der Innung und der Familie feiern, aber wegen Corona geht das ja jetzt nicht. Aber abends stoßen wir bestimmt darauf an.“