Menden: Warum ein Niedergang auch Freude auslösen kann

Zugriff auf Landes-Fördertopf

Kreise und Regionen in Deutschland werden auf der Grundlage von Kennzahlen in Fördergebietskulissen eingeteilt. Diese Einteilung legt fest, an welchen Förderprogrammen von Bund und Land die Städte und Kreise in einer Region teilnehmen können. Der Märkische Kreis galt lange Zeit nur als „ländlicher Raum“. Aus Fördertöpfen des Heimat-, Kommunal- und Städtebauministeriums wurde so eine Vielzahl an Projekten in Menden umgesetzt, allen voran die Umgestaltung der Innenstadt oder das Sofortprogramm Innenstadt, auch mit Anmietung von Leerständen.

Ab 2022 gehört der Märkische Kreis zusätzlich zum strukturschwachen Raum. Die Fördergebietskulisse für den MK ändert sich damit. Für seine Kommunen und Unternehmen werden nun die Weichen gestellt, auch auf weitere nennenswerte Fördertöpfe des Landes NRW zuzugreifen, im Speziellen des Wirtschaftsministeriums, zuzugreifen. Dies ist bisher nur den umliegenden Kreisen sowie vielen Städten des Ruhrgebiets vorbehalten.