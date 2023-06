Menden: Wasserspielplatz im Biebertal ist offiziell eröffnet

Lendringsen. Der Wasserspielplatz im Freizeitzentrum Biebertal ist jetzt offiziell in Betrieb. Kita-Kinder aus Lendringsen haben ihn schon ausprobiert.

Wasser und Sand. Dazu vielleicht noch eine Schaufel. Viel mehr brauchen die Kinder des städtischen Familienzentrums Zeisigstraße nicht, um den neuen Wasserspielplatz im Freizeitzentrum Biebertal offiziell in Betrieb zu nehmen. Die Kinder sind dabei so vertieft ins Spiel, dass sie die „Offiziellen“ im Hintergrund gar nicht mehr wahrnehmen.

Neuer Wasserspielplatz: Vom Parkplatz Neumarkt Umzug ins Freizeitzentrum Biebertal

Denn an diesem Tag sind nicht nur die Kitakinder ins Biebertal gekommen, sondern auch Bürgermeister Dr. Roland Schröder, Helmut Schwittay und Christian Feuring vom Förderverein Freizeitzentrum Biebertal, Anja Pränger (Team Kinder- und Jugendförderung), Thomas Schepp (Abteilung Umwelt und Bauverwaltung), Marbit Siepmann und Thomas Brenner (Mendener Baubetrieb MBB), um den Wasserspielplatz einzuweihen. Planung und Umsetzung des Wasserspielplatzes erfolgte in Zusammenarbeit vom Team Kinder- und Jugendförderung und der Abteilung Umwelt und Bauverwaltung. +++ Lesen Sie auch: Menden: Biebertal ab Donnerstag teilweise wieder freigegeben +++

Schwengelpumpe, neue Wasserrinnen, Schöpfbecken und Förderspirale

Bis Jahresbeginn war der Wasserspielplatz noch auf dem Parkplatz „Neumarkt“ am Neuen Rathaus zu finden. Aufgrund der Umgestaltung des Platzes wurde entschieden, das Spielgerät ins Biebertal umziehen zu lassen. Dafür wurden die Spielelemente durch den MBB sorgsam ausgebaut, durch einen Spielplatzgerätehersteller überarbeitet und dann am neuen Standort wieder aufgestellt. Außerdem wurde der Wasserspielplatz erweitert. So gibt es jetzt eine Schwengelpumpe mit Podest dahinter, mehrere neue Wasserrinnen und ein Schöpfbecken aus Edelstahl mit einer Förderspirale. Darüber können die Kinder das Wasser auf ein Podest befördern und über einen Trichter in verschiedene Rinnen laufen lassen. Versorgt wird der Wasserspielplatz über eine eigens gelegte Wasserleitung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden