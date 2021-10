Menden: Weihnachtsbaum für den Kress-Kreisel gesucht

Am Kreisverkehr bei Kress in Lendringsen wird der Weihnachtsbaum jedes Jahr aufgestellt.

Lendringsen. Die Werbegemeinschaft Lendringsen sucht einen prachtvollen Baum für die Weihnachtszeit. Er soll auf dem Kreisverkehr aufgestellt werden.

Die Werbegemeinschaft Lendringsen möchte auch in diesem Jahr wieder einen prachtvollen Baum auf dem Kreisverkehr bei Kress aufstellen. Damit das gelingt, sucht Organisator Helmut Braukmann jetzt einen geeigneten Baum. „Zwei Bäume habe ich schon in der Hinterhand. Aber die fallen hinten runter“, sagt der 82-jährige Ehrenamtler. So sei einer beispielsweise sehr nah an einem Haus gewachsen und habe ziemlich kahle Stellen. „Der Baum muss ja, wenn Sie so wollen, kreiselfreundlich sein“, sagt der Senior und lacht. Eine Schönheit von allen Seiten, im Idealfall mindestens zehn Meter hoch. „Der aus dem vorigen Jahr war bombig!“

Abholung und Aufstellung am 19. November

Helmut Braukmann bittet jetzt die Bürger um Hilfe: Wer einen passenden Tannenbaum im Garten hat und spenden möchte, kann sich bei ihm melden. „Wir holen den Baum aus dem Garten.“ Am Besten sei ein Freistehender. Die Baumsorte spielt dabei keine große Rolle. „Wir hatten auch schon ganz exotische Exemplare“, sagt Braukmann. Am 19. November ist der Stichtag – dann soll das Gewächs auf dem Kreisel aufgestellt werden. Baumschmuck verhilft ihm dann zum neuen Glanz.

Hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger melden sich unter 02373/988989 bei Helmut Braukmann.

