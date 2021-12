Menden: Weihnachtsbeleuchtung lässt Wohnhausdach brennen

Menden. Böse Überraschung am Montagmorgen auf der Platte Heide: Die Außen-Weihnachtsbeleuchtung eines Hauses schmort durch – ein Fall für die Feuerwehr.

Um 7.17 Uhr am Montagmorgen schrillen bei der Feuerwehr die Alarmglocken: Gemeldet wurde ein Hausbrand an der Hermann-Löns-Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Einfamilienhaus, das hinter der dortigen Fahrschule liegt, stellt sich heraus, dass die Bewohner das Gröbste bereits mit einem Gartenschlauch selbst erledigt haben: An einer Ecke des Daches war es an diesem Morgen im Bereich der Außen-Weihnachtsbeleuchtung Rauch aufgestiegen. Mit dem schlichten Wasserschlauch konnten die Bewohner die Ausbreitung des Schwelbrandes verhindern. „Nur gut, dass die das so früh bemerkt haben“, hieß es an der Einsatzstelle. Die Wehrleute mussten allerdings noch eine ganze Reihe von Dachpfannen abnehmen, um an mögliche darunter liegende Glutnester zu gelangen.

Der Bereich Hermann-Löns-Straße/Kornblumenweg blieb am Morgen voll gesperrt. Foto: Stefan Deitel / Feuerwehr

Da bei einem Hausbrand Gefahren für Leib und Leben von Menschen nie auszuschließen sind, war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, darunter auch die Drehleiter, die aber nicht zum Einsatz kam. Verletzt wurde in diesem Fall niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht genau bekannt.

Durch die fällige Vollsperrung der Löns-Straße im Bereich der Einmündung Kornblumenweg kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.

