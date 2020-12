Menden: Weihnachtsessen für Bedürfte zum Mitnehmen

Menden. Die Suppenküche Menden ermöglicht auch in diesem Jahr Bedürftigen ein Weihnachtsessen. Coronabedingt wird es zum Mitnehmen ausgegeben.

Die Suppenküche Menden kann in diesem Jahr zwar coronabedingt nicht zu einem Weihnachtsessen einladen. Ein besonderes Menü wird am 23. Dezember unter dem Zeltdach dennoch ausgegeben – zum Mitnehmen.

Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich Irmgard Feldmann ehrenamtlich in der Mendener Suppenküche: „Besonders in diesen Tagen dürfen die nicht vergessen werden, denen es nicht so gut geht wie den meisten von uns!“, sagt sie. Finanziell und ideell unterstützt vom Rotary Club Menden, der Bäckerei Niehaves und dem Bestattungshaus Kämmerling lädt die Suppenküche traditionell Bedürftige zu einem Weihnachtsessen in das Pfarrzentrum St. Vincenz ein. In diesem Jahr ist dies so nicht möglich, aber die Tradition der Hilfe soll lebendig bleiben.

Restaurant Il Campo aus Fröndenberg bereitet Menü

So haben die Aktiven der Suppenküche und von Café Vinz in enger Abstimmung mit der Stadt Menden eine Ausgabe des Weihnachtsmenüs zum Mitnehmen am Mittwoch, 23. Dezember, ab 11 Uhr vor dem Bürgersaal unter dem Zeltdach organisiert. Unterstützt und zubereitet wird das Weihnachtsessen in diesem Jahr vom Restaurant Il Campo in Fröndenberg.

Da die Corona-Regeln auch vor dem Bürgersaal strikt eingehalten werden müssen, sind vorherige Anmeldungen zwingend erforderlich. Diese werden bis zum Samstag, 19. Dezember, telefonisch von Irmgard Feldmann 02373/61400 oder Hermann Kardell 02373/63427 entgegengenommen. Ein kleiner Lichtblick in ansonsten schweren Zeiten.

