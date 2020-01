Wer ist der Mann, der sich nachts in einem Mendener Garten umhertreibt? Die Polizei hatte nach einem entsprechenden richterlichen Beschluss ein Fahndungsfoto des Mannes veröffentlicht. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Identität des Unbekannten. Das erklärte Polizeisprecher Marcel Dilling am Montag auf Nachfrage der Westfalenpost.

Fahndungsfoto der Polizei: Unbekannter Mann im Garten am Anemonenweg in Menden. Foto: Polizei

Bilder nicht selbst veröffentlichen

Das Foto war entstanden, als der Besitzer des Hauses, um das der Mann schlich, von seiner Handy-App geweckt wurde. Der Unbekannte hatte die Kameras ausgelöst. Der Platte Heider Familienvater hatte das Foto auf Facebook veröffentlicht und die Bilder unmittelbar auch der Polizei zur Verfügung gestellt. Während das Gesicht dieses Unbekannten in den sozialen Medien nur mit einem Emoji verdeckt gezeigt wird, stellen andere vergleichbare Aufnahmen unbearbeitet online.

So hat am Sonntag eine Mendenerin das Foto eines jungen Mannes auf Facebook veröffentlicht, der nachts einen großen Deko-Labrador aus dem Vorgarten auf der Platte Heide entwendete. Die Haustür sei videoüberwacht, so die Mendenerin: „Da wir unsere Haustür videoüberwacht haben, wissen wir, wie er aussieht. Kurze Haare, dünn...“ Der Mann habe die Möglichkeit, sich bei ihr zu melden, „ansonsten ist es definitiv Diebstahl und geht mit dem Video zur Polizei“.

Vor diesem Vorgehen warnt Polizeisprecher Marcel Dilling mit dem Verweis auf das Recht am eigenen Bild ausdrücklich: „Wenn ein Täter auf einem Video zu sehen ist, ist das aus Sicht der Polizei natürlich ein Traum. Aber es geht nicht, das Foto dann selbst in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.“