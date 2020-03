Menden: Wieder ein schwerer Abbiegeunfall auf dem Bräukerweg

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Bräukerweg/Holzener Straße sind am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zwei Autos mit großer Wucht zusammengestoßen. In beiden Pkw lösten die Airbags aus, beide Fahrer sollen Schocks und Prellungen, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen haben. Bergungsarbeiten der Feuerwehr und die Unfallaufnahme wurden vor wenigen Minuten beendet. Der zeitweilig voll gesperrte Bräukerweg ist jetzt wieder befahrbar.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Fahrer auf dem Bräukerweg stadteinwärts unterwegs gewesen, der andere in Gegenrichtung. Zum Aufprall kam es augenscheinlich, als der erste Fahrer nach links in die Holzener Straße abbiegen wollte. Damit wäre die unfallträchtige Kreuzung erneut zum Schauplatz eines Linksabbiegerunfalls geworden, von denen es in der Vergangenheit schon mehrere gab, einer davon mit tragischem Ausgang: Ende 2018 starb ein Rollerfahrer, nachdem er von einem Wagen erfasst worden war.

Wie berichtet, wird für den Unfallschwerpunkt anstelle der Ampeln inzwischen auch ein Kreisverkehr erwogen, nachdem Versuche gescheitert waren, die Ampelschaltung umzustellen und den viel befahrenen Knoten dennoch leistungsfähig zu halten. Für einen möglichen Umbau der Kreuzung ist der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig.