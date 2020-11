Menden: Wieder Taschendieb im Supermarkt - Geldbörse weg

Menden. Erneut ist in einem Supermarkt in Menden eine Frau bestohlen worden. Beim Einkauf wurde ihr die Geldbörse aus der Jackentasche gezogen.

Eine 61-jährige Frau ist am Samstag kurz vor 16 Uhr in einem Supermarkt an der Holzener Dorfstraße in Menden Opfer eines Taschendiebes geworden.

Die Frau bemerkte den Diebstahl ihrer Geldbörse an der Kasse, als sie ihre Waren bezahlen wollte. Die Börse muss ihr laut Polizei während des Einkaufens auf ihrer Jackentasche gestohlen worden sein.

Die Polizei Menden bittet um sachdienliche Hinweise, 02373/9099-0

In den vergangenen Wochen häufen sich die Fälle von Taschendiebstahl in Menden und dem Märkischen Kreis. Die Polizei warnt .

