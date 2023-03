Menden: Wird der Hüingser Ring jetzt eine Einbahnstraße?

Hüingsen. Eigentlich ging es um Parkplätze, doch dann sorgte eine spektakuläre Idee für Aufsehen im Ausschuss: Hüingser Ring als Einbahnstraße?

Auf diesen Vorstoß dürfte wohl kaum jemand von denen vorbereitet gewesen sein, die an der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung und das Verkehrswesen (ÖSOF) teilnahmen: Der Hüingser Ring könne doch, zumindest teilweise, zu einer Einbahnstraße werden, schlug Markus Lenze als Sachkundiger Bürger der UmSo-Fraktion vor. Während die meisten Ausschussmitglieder überrascht bis entsetzt reagierten, wollte Helmut Schwittay (Menden Innovativ) das Thema nicht ad hoc beerdigen. „Es kann schon Sinn machen, sich darüber Gedanken zu machen.“

Lenzes Vorstoß kam vor allem deshalb überraschend, weil es in der Sitzung eigentlich um Parkplätze ging. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, vier eingezeichnete Parkplätze wieder zu demarkieren – insbesondere, damit die Busse der MVG den Bereich zwischen den Einmündungen Weberstraße und Birkenstraße problemlos passieren können. Gleichzeitig gab es einen Bürgerantrag, die Parkplätze zu erhalten.

Zwei von vier Parkplätzen werden entfernt

Letztlich entschied der Ausschuss, dass zwei der vier eingezeichneten Parkplätze entfernt, zwei andere aber erhalten bleiben sollen. Die beiden oberen bleiben, die in Richtung Birkenstraße gelegen Plätze werden entfernt. Damit folgte der Ausschuss dem Antrag, den CDU-Ratsherr Wolfgang Exler gemacht hatte. Der Hüingser hält den Ring als Einbahnstraße übrigens für undenkbar – und aus der Idee wird vorerst auch nichts werden, wenn auch nicht aus politischen Gründen.

„Die Einrichtung einer Einbahnstraße ist eine verkehrsrechtliche Anordnung, bei der die Polizei mit einbezogen werden muss“, erläuterte Thomas Schröder vom Team Sicherheit und Ordnung im Mendener Rathaus. Außerdem müsse eine Verkehrsplanung zu dem Schluss kommen, dass eine solche Maßnahme sinnvoll sei. In einen Antrag mündete Lenzes Vorstoß nicht – er und Schwittay waren aber die einzigen Ausschussmitglieder, die sich bei der ansonsten einstimmig gefassten Entscheidung der Stimme enthielten.

Anlieferungsverkehr und Busse haben Probleme

Die Situation am Hüingser Ring ist vielschichtig. Neben der Tatsache, dass insbesondere in den vergangenen Wintern Busse und der Anlieferungsverkehr für OBO Bettermann nicht durchkamen, verändern auch die neuen Mehrfamilienhäuser am Hüingser Ring 11-17 die Situation. Inzwischen sind die Grundstückszufahrten und Parkflächen der Neubauten nahezu abgeschlossen. Damit steht auch fest, dass bergab keine zusätzlichen Parkflächen angelegt werden können. Gleichzeitig wird für die neuen Bewohner Parkraum auch abseits der Parkboxen auf den Grundstücken benötigt.

