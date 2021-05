In Vita Pflege in Menden: Am Böingser Weg leben in einer Wohngemeinschaft derzeit sieben Patienten, die intensiv gepflegt werden müssen - vor allem Beatmungs-Patienten. Im Bild: Thomas Hinrichs (Gesellschafter In Vita Pflege), seine Schwester Svea Frank (Pflegedienstleitung) und seine Mutter Ines Hinrichs (Geschäftsführerin; 2. von rechts) und Katja Gabrecht (Ambulante Pflegekraft; links).