Menden: Wohnungslosenhilfe mit neuen Öffnungszeiten

Ein Obdachloser schläft bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Licht eines Schaufenster in einer Großstadt.

Iserlohn. Die Beratungsstelle Wohnungslosenhilfe in Iserlohn ist auch für Menden zuständig und ändert vorübergehend ihre Sprechzeiten.

Die Beratungsstelle Wohnungslosenhilfe in Iserlohn (Trift 3), eine Einrichtung der Diakonie Mark-Ruhr, hat neue Öffnungs- und Sprechzeiten. Bis auf Weiteres wird die Einrichtung vorübergehend dienstags bis donnerstags jeweils von 8 bis 12 Uhr öffnen.

Zusätzlich öffnet die Beratungsstelle am letzten Werktag des Monats. Am Öffnungstag zum Monatsende gibt es jeweils eine Notfallsprechstunde sowie die Postausgabe in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Ulf Wegmann, Fachdienstleitung Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie Mark-Ruhr zu den Änderungen: „Wir bedauern, dass wir aktuell aus personellen Gründen zu diesen Schritten gezwungen sind.“

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Wohnungslosenhilfe bleiben über die gewohnten E-Mail-Adressen und Telefonnummern erreichbar.

In der Woche nach Ostern bleibt die Beratungsstelle geschlossen.

