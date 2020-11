Menden: WP-Leser wünschen sich Schröder als Krisenmanager

Ulrich Sommer:

Auf diesem Weg möchte ich zwei Bitten an Sie richten, erstens für die Beschaffung mehr Kotbeutel für Hunde in der Fußgängerzone. Zweitens, und das ist mir viel wichtiger: Dass die Radfahrer nicht mehr in der Parkanlage auf dem „Margarete-Habbel-Weg“ fahren dürfen. Es ist sehr gefährlich dort zu gehen, die Radfahrer verweisen auf die irreführenden Schilder mit dem Symbol „Radfahrer frei“. Darauf hinzuweisen, dass die Raserei verboten ist, führt zu Pöbelei, Beleidigung, oft sogar mit Androhung körperlicher Gewalt. Das ist meine Bitte an Sie. Viel Glück für Ihr Bürgermeisteramt. Ulrich Sommer, Menden