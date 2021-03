Menden: Zeltdachfestival soll im Juni wiederholt werden

Menden. Das Phono-Forum plant für Juni eine Wiederholung des Zeltdachfestivals am Rathaus in Menden. So sehen die Pläne unter Corona-Bedingungen aus.

Das Zeltdachfestival im vergangenen August am neuen Rathaus bot dem Publikum in Menden einen kulturellen Lichtblick in der Corona-Krise. Nun soll noch in diesem Jahr das Zeltdachfestival wiederholt werden. Das teilt Franziska Kickermann für das Phono-Forum mit.

Geplant sind sechs Abende mit unterschiedlichen Formaten im Zeitraum vom 21. bis 27. Juni. Sollte das Festival im Juni nicht möglich sein, sind Ausweichtermine im August vorgesehen.

Phono-Forum will mit Zeltdachfestival positives Zeichen setzen

Das Phono-Forum als Veranstalter will damit in Menden „wieder ein positives Zeichen setzen, um eine kulturelle Abwechslung in diesen Zeiten zu bieten“. Das Sicherheitskonzept gewährleiste die größtmögliche Sicherheit für Zuschauer, Künstler und Personal. Um die notwendigen Abstände zu garantieren, sollen die Veranstaltungen bestuhlt mit doppelten Reihenabstand und Freiplätzen zwischen den Besuchergruppen stattfinden.

Die Tickets werden personalisiert, um eine etwaige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Das Sicherheitskonzept werde der aktuellen Situation und den jeweiligen Vorgaben, gleich welcher Art, Rechnung tragen, kündigt der Veranstalter an. „Die Sicherheit aller Beteiligten hat oberste Priorität. Ob es dann zum Beispiel zu einer Schnelltestregelung kommt, wird die Situation ergeben“, sagt Franziska Kickermann vom Phono-Forum.

Programmplanungen laufen auf Hochtouren

Die Programmplanungen für das Festival laufen auf Hochtouren – schon einige Gespräche mit Agenturen und Künstlern wurden geführt. In diesem Jahr sind zwei Comedy- und zwei Konzertveranstaltungen angedacht. Zusätzlich soll an zwei bis drei Abenden auch ein bestuhltes Open Air Kino unter dem Zeltdach stattfinden. Dafür gebe es laut Kickermann schon viele positive Signale, unter anderem aus der Mendener Wirtschaft.

