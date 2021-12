Menden: Zeugin entdeckt junges Einbrecher-Duo im Garten

Menden. Auf frischer Tat ertappte eine Zeugin an der Carl-Schmöle-Straße ein Täter-Duo und verhinderte so mutmaßlich einen Einbruch in das Haus.

Auf frischer Tat ertappte eine Zeugin am Mittwochabend zwei unbekannte Einbrecher an der Carl-Schmöle-Straße. Die Täter wollten dort laut Polizeibericht in eine Haus eindringen. Um 17.54 Uhr erwischte eine Zeugin sie jedoch im Garten. Als sie die Frau bemerkten, flüchteten die Verdächtigen. Die Zeugin informierte die Hausbesitzerin, die frische Hebelmarken an ihrer Terrassentür feststellte. Die Geschädigte rief die Polizei.

Graue Jogginghose, roter Kapuzenpullover: Wer kennt die Täter?

Die Unbekannten wurden auf 17 bis 20 Jahre und 1,80 Meter geschätzt. Einer trug der Beschreibung nach eine graue Jogginghose und einen roten Kapuzenpullover, der andere eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Die Polizei Menden bittet mögliche weitere Zeugen oder Hinweisgeber um Meldungen unter der Rufnummer 02373/90 99 0.

Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz ist in Hemer erreichbar

Die Polizei berät zudem Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sitzen in Hemer und sind dort erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise stehen auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

