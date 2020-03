Menden. In einer großangelegten Durchsuchungsaktion finden Ermittler vom Zoll in einer Mendener Shisha-Bar unversteuerte Tabakwaren.

Bei einer Durchsuchung einer Mendener Shisha-Bar stellten Fahnder des Hauptzollamtes Dortmund Verstöße am Dienstagabend fest. Die Ermittler fanden nichtversteuerten Tabak. Die Durchsuchung fand im Rahmen einer konzertierten Aktion in mehreren Kreisen und Städten statt.

Vor allem der Handel mit unversteuerten Tabakwaren und der portionsweise Verkauf wurde kontrolliert. Bei den in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Untersuchungen wird überprüft, ob die zum Verkauf stehenden Tabakwaren mit einem Steuersiegel versehen sind oder ob es angefangene Dosen gibt, aus denen in den Bars kleinere Portionen an Kunden verkauft werden.

Betreiber verkaufen illegal kleine Portionen

„Tatsächlich finden wir fast immer Verstöße“, sagt Andrea Münch vom Hauptzollamt Dortmund. Dem Fiskus entgeht durch die unversteuerten Waren viel Geld. 40 bis 60 Euro pro Kilogramm spart ein Betreiber, wenn er den Tabak nicht versteuert oder illegal aus dem Ausland einführt. Beim verbotenen portionsweisen Verkauf ist die Gewinnmarge hoch. Durchschnittlich kostet eine 200-Gramm-Dose des Pfeifentabaks rund 15 Euro. Durch den Verkauf in kleineren Mengen nehme der Betreiber eine ganze Menge mehr ein, so Münch.

Für die Betreiber ist der Anreiz daher hoch, die geltenden Gesetze zu umgehen. Die Strafen für den Verkauf in Portionen können, bei mehrfachen Verstößen bis zu 5000 Euro betragen. Beim Verkauf von unversteuertem Tabak wird ein Strafverfahren eingeleitet, dass sogar in einer Haftstrafe münden kann. Bei wie vielen Waren bei der in Menden kontrollierten Shisha-Bar Verstöße vorlagen, gab der Zoll keine Auskunft.

Auch Schwarzarbeit wird kontrolliert

Bei den Kontrollen wurden in den zwölf durchsuchten Shisha-Bars im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Siegen insgesamt 47 Kilogramm unversteuerte Wasserpfeifentabak sichergestellt. Zusätzlich zu der Kontrolle der Tabakwaren wird überprüft, ob die anwesenden Mitarbeiter auch steuerpflichtig beschäftigt sind, ein Verstoß konnte aber nicht festgestellt werden. Bei den Kontrollen handele es sich laut Hauptzollamt um routinemäßige Untersuchungen.

