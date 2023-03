Menden: Zwei Diebinnen klauen Seniorin (88) Portemonnaie

Symbolbild. In Menden haben zwei Frauen einer Seniorin das Portemonnaie geklaut.

Menden. Die ältere Dame wendet sich nur Sekunden von ihrer Tasche ab und die dreisten Diebinnen schlagen zu. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Frauen.

Zwei Taschendiebinnen haben am Dienstag in einem Bekleidungsgeschäft an der Hauptstraße eine 88-jährige Frau bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin hatte ihre Handtasche über die Handgriffe ihres Rollators gehängt. An der Kasse suchte sie vergeblich ihre Geldbörse. Mitarbeiter kontrollierten die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die den Tatverlauf zeigen: Die 88-Jährige wandte sich nur Sekunden von ihrem Rollator ab. In diesem Moment griff eine Unbekannte in die Handtasche und zog das Portemonnaie heraus. Eine zweite Frau beobachtete die anderen Kunden. Zusammen verließen die Frauen mit ihrer Beute das Geschäft. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

So werden die beiden Täterinnen beschrieben

Die Frauen wurden auf etwa 20 bis 25 Jahre und eine Körpergröße zwischen 1,60 und 1,70 Meter geschätzt. Die erste Tatverdächtige trug eine grüne Jacke, eine graue Mütze, schwarze Sneakers mit einem weißen Emblem sowie eine Brille. Die zweite Tatverdächtige trug ein beiges Kopftuch, eine graue Jacke sowie einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Die Polizei warnt vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern Ausschau halten nach ihren Opfern. Wertsachen sollten unbedingt möglichst dicht am Körper getragen werden.

Hinweise bitte unter Telefon 9099-0.

