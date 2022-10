Menden: Zwei Unfälle, zwei Fluchten – Fahrzeuge beschädigt

Menden. Unbekannte haben mehrere Fahrzeuge in Menden beschädigt und sind danach geflohen. Die Polizei ermittelt jetzt.

Zu zwei Verkehrsunfällen mit Sachschaden ist es jüngst in Menden gekommen. Die Verursacher der Unfälle machten sich aus dem Staub. Die Details.

Der erste Fall: Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde auf einem Parkplatz in der Kolpingstr. 44, Höhe Kapellengasse, am Samstag ein geparkter weißer Toyota Yarisbeschädigt. Zwischen 12 und 15 Uhr soll sich der Vorfall ereignet haben. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder im Vorbeifahren mit dem PKW. Dadurch wurde der hintere linke Stoßfänger deutlich verschrammt. „Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben“, sagt die Polizei. Der Schaden: rund 2000 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich am Montag zwischen 11.45 und 15.45 Uhr in der Von-Lünick-Straße. Ein in Höhe von Haus Nummer 42 geparkter schwarzer Renault Megane wurde beschädigt. „Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder im Vorbeifahren mit dem PKW. Dadurch wurde die Fahrertür deutlich eingedellt und verschrammt“, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Schaden: rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Menden zu melden.

