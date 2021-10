Menden: Zwölfjähriger bei Unfall verletzt

Unfälle in Menden am Wochenende.

Menden. Ein Zwölfjähriger wird bei einem Unfall in Menden verletzt. Er prallt gegen ein fahrendes Auto. Außerdem gibt es einen Auffahrunfall.

Am Wochenende hat es in Menden zwei Verkehrsunfälle gegeben. Der erste ereignete sich am Freitag nahe der Windthornstraße. Ein 12-Jähriger überquerte laut Polizeibericht hinter einem Schulbus die Straße und übersah eine in Gegenrichtung fahrende Mendenerin. Der Junge prallte gegen das Auto und verletzte sich am Fuß. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt.

Auffahrunfall in Menden

Der zweite Unfall geschah am Samstag an der Kreuzung Brück- und Kolpingstraße. Ein Mendener bremste zu spät und fuhr dem Auto vor sich auf. Die geschädigte Person samt Beifahrerin klagte nach dem Zusammenstoß über Kopf- und Nackenschmerzen, daher werden sie einen Arzt aufsuchen.

