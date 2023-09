Mendener (24) fährt mit gestohlenem Fahrrad zur Polizei

Mit einem gestohlenen Fahrrad ist ein Mendener zur Polizeiwache an der Kolpingstraße in Menden (Foto) gefahren.

Menden. Der Mendener wollte seinen Motorroller von der Polizei abholen. Dann fiel einem Beamten das Mountainbike auf dem Gehweg vor der Wache auf.

Ein 24-jähriger Mendener ist am Donnerstag mit einem gestohlenen Fahrrad zur Polizeiwache in Menden gefahren, um dort seinen Motorroller abzuholen. Die Polizei hatte sein Gefährt vor einigen Monaten sichergestellt, weil er unter Drogeneinfluss mit dem nicht versicherten Roller durch Menden gefahren war.

Während er am Donnerstag im Verkehrskommissariat saß, wurde ein Polizeibeamter aus der Wache auf das Mountainbike draußen auf dem Gehweg aufmerksam. Der Beamte hatte einen guten Riecher. Er entdeckte das Fahrrad auf der Fahndungsliste. Es wurde am 6. Juni in Sundern gestohlen. Nach der Herkunft befragt, sagte der 24-Jährige, dass er das Rad in Volkringhausen in einem Gebüsch gefunden habe. Und dass er es, nach dem Abholen seines Rollers, „natürlich“ habe melden wollen.

Mountainbike in Sundern aus einem Carport gestohlen

Das Mountainbike wurde aus einem Carport gestohlen. Garagen, Keller oder Carports sind leider kein sicherer Aufbewahrungsort. Deshalb gilt der Appell der Polizei auch für diese Orte: Anschließen, nicht nur abschließen. Der Rahmen sollte mit einer hochwertigen Kette/Schloss an einem festen Gegenstand (Fahrradständer, Laterne, Stahlträger, Stahlzaun, Wandhalterung) gesichert werden.

