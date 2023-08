Die Polizei kontrolliert regelmäßig in der Dortmunder Innenstadt (Symbolbild).

Polizei Mendener (25) an illegalem Autorennen in Dortmund beteiligt

Menden/Dortmund. Für einen Mendener (25) endete die Nacht zu Samstag ohne Auto. Die Polizei beobachtete in Dortmund ein Rennen, an dem der Mann beteiligt war.

In der Nacht zu Samstag (5. August) kontrollierte die Polizei gegen 3.40 Uhr in Dortmund den 25-Jährigen aus Menden. Die Einsatzkräfte konnten ein Rennen zwischen dem jungen Mann und einem Honda beobachten, bei dem beide Fahrzeuge „rücksichtslos und verkehrsgefährdend“, wie es in der Polizeimeldung heißt, über den Schwanenwall fuhren.

Polizei beschlagnahmt BMW, Smartphone und Führerschein des Mendeners

Für den Mendener endete die Nacht ohne Auto: Sein BMW und außerdem sein Smartphone und Führerschein wurden beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Teilhabe an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Ermittlungen zum Hondafahrer dauern an.

Nicht angepasste Geschwindigkeit tötet Menschen im Straßenverkehr. Deswegen kontrolliert die Polizei Dortmund seit vielen Jahren schwerpunktmäßig illegale Kraftfahrzeug- und Beschleunigungsrennen vor allem im Bereich der Innenstadt.

