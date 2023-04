Mendener Abendmarkt lockt im Mai wieder in die Innenstadt

Menden. Diesen Termin können sich Fans der Veranstaltung bereits notieren: Der nächste Mendener Abendmarkt findet am 5. Mai vor dem Alten Rathaus statt.

After Work – Treffen, Einkaufen und Genießen: Rechtzeitig zum Feierabend eröffnet am Freitag, 5. Mai, ab 17 Uhr wieder der Mendener Abendmarkt im Herzen der Innenstadt. Der Platz vor dem Alten Rathaus verwandelt sich an diesem Abend in einen Ort zum Einkaufen, Verweilen, Genießen und Freunde treffen, kündigt das Mendener Stadtmarketing an. +++ Lesen Sie auch: Abendmarkt in Menden: Chillen im Wohnzimmer der Stadt +++

Vielzahl von Ausstellern präsenieren ihre Angebote beim Mendener Abendmarkt

Eine Vielzahl an Ausstellern bietet den Besuchern ein Angebot aus tollen Produkten wie zum Beispiel Süßwaren, Gewürzen, Honig, Wein, Wildfleisch und vieles mehr. Außerdem gibt es viele kreative Waren wie zum Beispiel Betondeko, Holzdeko, handgemachte Seifen, Schmuck und Blumen. Begleitet wird der Abendmarkt in Menden wieder mit Live-Musik.

Erstmals fand der Abendmarkt im Mai 2019 in Menden statt.

