Mendener Aleviten sammeln Spenden für Erdbebenopfer

Menden. Frauen des Alevitischen Kulturvereins sammeln auf dem Markt in Menden Spenden für Opfer der Erdbebenkatastrophe. Das bieten sie dort an.

Gülten Dogan und Hanim Yakit sind die Initiatorinnen einer Spendenaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Seit mehr als 30 Jahren leben die beiden Frauen bereits in Menden, immer noch haben sie viele Freunde in ihrer Heimat, der Südosttürkei. Jetzt haben sie eine Hilfsaktion auf dem Mendener Wochenmarkt gestartet.

„Die Nachricht von dem verheerenden Erdbeben hat uns erschüttert. Wir wissen durch Telefonate, wie groß die Not der Menschen dort immer noch ist, deshalb wollen wir helfen", erklärt Gülten Dogan. Die Mutter zweier Kinder und Großmutter eines Enkelkindes ist Mitglied des Alevitischen Kulturvereins zu Menden/Hemer und Umgebung. Zusammen mit ihrer Freundin Hanim Yakit wollte sie aktiv werden und Spenden sammeln. +++ Das könnte Sie auch interessieren: Erdbeben: Mendener Hilfsaktionen gegen die Verzweiflung +++

Jeden Dienstag und Freitag von 8 bis 14 Uhr auf dem Mendener Wochenmarkt

So entstand die Idee, Essen für den guten Zweck anzubieten. „15 Frauen aus unserem Verein unterstützen uns dabei. Nur gemeinsam können wir viel erreichen", sagt Hanim Yakit und zeigt auf große Auswahl an Platten mit Leckereien, die vor ihr stehen. Jeden Dienstag und Freitag von 8 bis 14 Uhr stehen die Frauen des Alevitischen Kulturvereins auf dem Wochenmarkt in Menden und verkaufen eine Vielzahl an Köstlichkeiten. Ihr kulinarisches Angebot „To Go“ soll Menden mit den Erdbebenopfern verbinden und das kulinarische Angebot an ihrem Stand auf dem Markt zeigt es, denn dort steht Mandarinen-Schmand-Kuchen neben türkischem Baklava. „Alles selbst gebacken von dem Vereinsmitgliedern", betonen die Frauen.

Neben den süßen Speisen werden aber auch herzhafte Snacks angeboten. Der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent als Hilfe in die Erdbebengebiete Syriens und der Türkei. „Wir wissen, wie schlimm die Zustände dort immer noch sind, es fehlt den Menschen am Nötigsten, wie einem Dach über dem Kopf und sanitären Anlagen", weiß Gülten Dogan. +++ Lesen Sie auch: Mendens DITIB-Gemeinde hilft nach Beben: Keiner hat gezögert +++

Stand auf dem Wochenmarkt bleibt bis zum 28. April

Bis zu 28. April wollen die Frauen den Stand zweimal wöchentlich betreiben und Spenden sammeln. „Bisher war die Resonanz gut und die Nachfrage nach unseren Leckereien groß“, freuen sich die Initiatorinnen. Mit Ehrgeiz werden sie auch in den nächsten Wochen ihren Stand immer wieder aufs Neue bestücken.

Die Frauen im Alevitischen Kulturverein werden sie mit ihren Kochkünsten dabei weiterhin unterstützen. „So können alle Besucher auf dem Mendener Wochenmarkt etwas Not lindern und zudem leckeres Essen kaufen", bewerben die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen ihre Aktion.

