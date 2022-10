Ein Atemalkoholtestgerät der Polizei: Der betrunkene Mendener war am Freitag nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen (Symbolbild).

Polizei Mendener an zwei Tagen hintereinander betrunken am Steuer

Menden. An zwei Tagen hintereinander ist ein Mendener der Polizei wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen. Der Führerschein war schon am ersten Tag weg.

Ein 43-jähriger Mann aus Menden musste am Freitag wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein abgeben. Einen Tag später, am Samstag, fiel er der Polizei erneut auf.

Eine Zeugin beobachtete den 43-jährigen Pkw-Fahrer aus Menden, der am Freitag gegen 9.15 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Askeystraße offensichtlich angetrunken in seinen Pkw stieg und losfuhr. Die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Fahrer im Nahbereich antreffen und stellte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Außerdem wies der Mendener „alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf“, wie es im Bericht der Polizei heißt. Er sei nicht in der Lage gewesen einen vor Ort angebotenen Alkoholtest durchzuführen. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. +++ Lesen Sie auch: Mendener fährt alkoholisiert Auto an – und flüchtet +++

Mann fällt erneut auf – diesmal auf Tankstellengelände an der Mendener Straße

Einen Tag später, am Samstag, beobachtete eine Zeugin am Abend gegen 21.30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Mendener Straße ebenfalls einen Pkw-Fahrer, der offensichtlich angetrunken in seinen Pkw stieg und in unbekannte Richtung fuhr. Die hinzugezogene Streife der Polizei konnte den Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Es stellte sich heraus, dass es sich erneut um den 43-Jährigen handelte, der bereits am Vortag aufgefallen war.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, auch diesmal wurde dem 43-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein war ja bereits am Vortag beschlagnahmt worden. Die Polizei stellte jetzt auch die Fahrzeugschlüssel sicher – um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern.

