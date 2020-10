Es gibt Menschen, die machen einfach gerne verrückte Sachen. Genau so einer ist Jochen Hülsenbeck vom Schwitter Weg. Gesehen haben ihn bestimmt schon viele Mendenerinnen und Mendener, wenn er auf seinem Traktor durch die Gegend fährt. Bisweilen liegen die Gegenden ein bisschen weiter entfernt – oder einfach nur viel höher als Menden. Da gibt es zum Beispiel den Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal. Der liegt 2640 Meter hoch – und warum sollte man da nicht mal mit dem Trecker hochfahren? Zusammen mit 230 anderen Trecker-Verrückten? Die WP fragte Jochen Hülsenbeck, mittlerweile 76 und einst Gründer der Mendener „Dieselknechte“, warum er diesmal dabei war. Und noch einiges andere.

WP: Herr Hülsenbeck, was treibt den Treckerfahrer in die Berge?

Jochen Hülsenbeck: Alle zwei Jahre finden am Hintertuxer Gletscher diese Ausfahrten statt, veranstaltet vom Hotelier des Hintertuxerhofs. Das nennt sich Hintertuxer Gletscherkönig, und das wollte ich mal ausprobieren, schließlich bin ich vor zwei Jahren auch schon den Großglockner raufgefahren.

Und warum?

Ganz einfach: Weil mir das Spaß macht! Ich liebe solche Aktionen. Ich bin mein halbes Leben lang aus purer Freude Traktor gefahren, warum nicht auch in den Bergen? Es gibt natürlich nicht viele, die das machen.

Diesmal waren es 230.

Genau. 230 Schlepper sind an einem Samstag im September bei schönstem Spätsommerwetter zum Gletscher und zum Tuxer Fernerhaus hochgefahren. Zur Belohnung gab’s ein leckeres Mittagessen. So etwas ist unvergesslich.

Was ist denn schwieriger? Rauf oder runter?

Runter! Ganz klar. Man muss sich vorstellen, dass das da oben natürlich keine Straßen mehr sind, sondern Schotterwege. Das Gefälle beträgt bis zu 35 Prozent. Wenn man da runterguckt, dann ist das ungefähr so, als ob du im Freibad zum erstem Mal auf einem Zehn-Meter-Brett stehst. Da habe ich mich wirklich gefragt: Was machst du hier bloß?

Bloß nicht bremsen! Bei einem Gefälle bis zu 35 Prozent ist der Rückweg weitaus gefährlicher als die Auffahrt. Foto: Privat

Ist das nicht auch gefährlich?

Das Schlimmste ist zu bremsen. Wer bremst, gerät auf diesem Untergrund unweigerlich ins Rutschen und schmiert ab. Das funktioniert alles nur mit der Motorbremse. Runter in den ersten Gang, ohne Gas, und dann die Differentialsperre drücken. Auf KEINEN Fall darfst du bremsen. Sonst ist da Achterbahn.

Und wie ist das dann so, auf dem Gletscher mit dem Trecker?

Naja, die Skifahrer haben ganz schön gestaunt! (lacht)

Welche Schlepper schaffen das denn da hoch?

Ich habe meinen Deutz „Knubbel“ genommen. Das ist der leichteste, den wir haben. Baujahr ‘52, Einzylinder, 15 PS, luftgekühlt. Der hat sich wacker geschlagen, ist zu allen Almen gekommen. Die Wege sind ja nur für Landmaschinen frei, da fährt man schon mal zwischen den Kühen durch. Oder durch Bäche. Mit unserem Bulldog wäre das jedenfalls nie und nimmer möglich gewesen. Der ist mit 3,5 Tonnen viel zu schwer für dieses Gefälle. Und das sind Zweitakter-Diesel mit Glühkopfmotoren. Die Glühköpfe würden bei der Abfahrt erkalten, die Motorbremse fiele weg. Dann müsste man bremsen – und schon wär’s passiert.

So sieht es aus, wenn sich 230 Traktoren in den Alpen tummeln. Foto: Privat

Wie viele Traktoren besitzen Sie denn?

Drei. Den Knubbel, den Bulldog und den Allgaier. Den haben wir damals vom Bösperder Arzt Alfred Schulte gekauft. Die sind alle zugelassen, aber gefahren wird nur der Knubbel. Das ist der einzige mit Anlasser. Bei den anderen musst du kurbeln. Die Schlepper stehen bei uns am Schwitter Weg übrigens alle in den Garagen. Die Autos müssen draußen bleiben.

Woher kommt diese Leidenschaft? Sie waren doch Polizist von Beruf und nie Landwirt?

Stimmt, aber ich bin in Halingen auf dem Dorf aufgewachsen. Da galt es auf dem Bauernhof immer mal mit anzupacken. Und wenn ich dann auf dem Feld den Trecker fahren durfte, dann war das Größte für mich. Zum Hobby habe ich das dann so mit Mitte 30 gemacht. Da haben wir mit Holz geheizt, und um das aus dem Wald zu holen, haben wir einen Trecker gekauft. Und die Leidenschaft an meine beiden Jungs vererbt.

Klingt, als wäre das für Ihre Frau ziemlich anstrengend gewesen.

Leider ist Rita vor drei Jahren verstorben. Aber sie hat uns immer unterstützt. Wir drei waren die Treckergemeinschaft, und sie hat die Kasse geführt.

Ist sie selbst auch Traktor gefahren?

Nie! Nicht mal als Beifahrerin. Aber bei jedem Treffen, das wir auch als Dieselknechte hatten, war sie dabei und hat geholfen.

Wenn man so weit oben war: Gibt es jetzt noch Ziele für Sie?

Na klar! Das Stilfser Joch. Das ist der höchste Gebirgspass in Italien, in den Ortler-Alpen. Die Strecke gilt als die Königin der Hochalpenstraßen. 2757 Meter. Mein Sohn Sascha ist da schon hoch. Mit dem Fahrrad.