Mendener Autofahrer (39) in Hemer kollabiert und verunglückt

Wie auf diesem Symbolbild rutschten am Montagmorgen mehrere Autos im Kreisgebiet in den Graben.

Menden. Auf schneeglatten Straßen passieren am Montagvormittag im MK 44 Unfälle mit insgesamt fünf Verletzten und 150.000 Euro Schaden.

Weil es am Montagmorgen teils kräftig geschneit hat, kam es zu zahlreichen Unfällen im gesamten Gebiet des Märkischen Kreises. Aus Menden selbst meldet die Kreispolizeibehörde keine größeren Vorkommnisse, doch hat ein 39-jähriger Mendener gegen 12 Uhr in Hemer einen schweren Unfall verursacht – vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls. Sein Wagen kam jedenfalls auf der Straße Auf dem Hammer an der Ecke Hönnetalstraße in Hemer von der Fahrbahn ab, krachte gegen zwei geparkte Pkw, einen Stromkasten und ein Verkehrszeichen. Auch eine Hauswand wurde beschädigt. Über den Gesundheitszustand des Mendeners wurde am Abend nichts weiter bekannt.

Polizeibericht: Ab 9 Uhr ging es im Kreisgebiet Schlag auf Schlag

Ab 9 Uhr ging es laut dem Polizeibericht Schlag auf Schlag: Es gab Auffahrunfälle, Fahrzeuge rutschten über Kreuzungen, in geparkte Autos, gegen Leitplanken oder in Straßengräben. Die Polizei zählte bis in die Mittagsstunden 44 Unfälle. Oftmals wurden Verletzte gemeldet, tatsächlich gab es jedoch nur drei Unfälle mit insgesamt fünf Leichtverletzten. Der Gesamtschaden liegt bei überschlägig mindestens 150.000 Euro. Die meisten Unfälle passierten im deutlich höher gelegenen Lüdenscheid, wo sich auf dem Höhenweg ein Auto überschlug und kurz darauf zwei Busse ineinander krachten. Aufgrund der zahlreichen auch kleineren Unfälle mussten Betroffene längere Wartezeichen als üblich in Kauf nehmen.

