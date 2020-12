Mendener Autofahrer: Auf drei Reifen quer durch die Stadt

Die Polizeistreife war am Mittwochabend schnell vor Ort – der Stunt-Fahrer war da aber bereits geflüchtet. Später kehrte der 43-Jährige zurück.

Menden. Ein Mendener Autofahrer (43) sorgt am späten Mittwochabend für filmreife Szenen: Auf einer funkensprühenden Felge fährt er durch die ganze Stadt.

Was sonst nur Stunt-Fahrer beherrschen, hat ein 43-jähriger Mendener am späten Mittwochabend praktiziert: Er fuhr auf nur drei Reifen durch die Stadt.

Zeugen meldeten der Polizei um 22.35 Uhr ein Fahrzeug von der Anne-Frank-Straße, an dem vorne links die Funken sprühten, und verfolgten den Wagen bis zu einer Tankstelle an der Iserlohner Landstraße. Dort stieß eine Polizeistreife dazu. Der Fahrer war da aber bereits weg. Das Auto hatte vorne links nur eine Felge , aber keinen Reifen mehr, und vorne an der kaputten Stoßstange auch kein Kennzeichen.

Mendener angetrunken am Steuer – Polizei verfolgt die Kratzspur zurück

Kurz darauf kehrte der Fahrer zurück. Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest zeigte einen erhöhten Wert. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe, stellte das Fahrzeug sicher und beschlagnahmte den Führerschein. Eine Streife verfolgte die Kratzspur über das Tankstellengelände auf der Straße quer durch die ganze Stadt.

Fehlender Reifen liegt auf der Fahrbahn der Unnaer Landstraße

Das fehlende Kennzeichen lag noch auf dem Tankstellen-Gelände, der fehlende Reifen zerfetzt auf der Fahrbahnmitte im Bereich Unnaer Landstraße/Grüner Weg.