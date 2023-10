Mendener Autorenherbst startet mit Prominenz

Menden. Prominente Namen und hochklassige Bücher – das ist der Autorenherbst der Buchhandlung Daub, der jetzt wieder startet. Buchhändler Andreas Wallentin hat auch für dieses Jahr ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Schon die ersten beiden Veranstaltungen sind aus unterschiedlichen Gründen mit einer gewissen Brisanz versehen.

+++ Lesen Sie auch: Hacker bewerben sich um IT-Stelle in Menden +++

Andreas Englisch: „Das Vermächtnis von Papst Franziskus“

Vor zehn Jahren überraschte die katholische Kirche die ganze Welt. Die Kardinäle brachen mit den Konventionen und wählten einen äußerst ungewöhnlichen Mann zum Papst: Jorge Mario Bergoglio, der sich als Papst Franziskus nannte, ist der erste Bischof von Rom, der vom amerikanischen Kontinent stammt, der erste Jesuitenpater und der erste radikale Reformer an der Spitze der katholischen Kirche seit Jahrhunderten.

Seit seinem Amtsantritt hat Franziskus die Kirche, den Vatikan und das Amt des Papstes tiefgreifend verändert. Doch zugleich erlebt die katholische Kirche in seiner Amtszeit die wohl dramatischste Krise ihrer Geschichte. Die nicht enden wollende Enthüllung von Missbrauchsskandalen erzürnt Menschen weltweit, immer mehr Gläubige wenden sich enttäuscht von der Kirche ab.

Andreas Englisch, der Franziskus vielfach getroffen hat und auf seinen Reisen begleiten durfte, zeigt in seinem neuen Buch „Das Vermächtnis von Papst Franziskus“, mit welchen Herausforderungen der Papst während seiner Amtszeit konfrontiert war und welche Reformen ihm trotz aller Widerstände gelangen.

Spannend ist zum einen, dass Englisch am 11. Oktober zu einer Zeit nach Menden kommt, in der die Weltsynode tagt und Wege in die Zukunft sucht. Zum anderen kommt Englisch mit einem katholischen Thema in eine evangelische Kirche, denn Veranstaltungsort ist die Heilig-Geist-Kirche.

Eintrittskarten Die Lesung mit Andreas Englisch beginnt am Mittwoch, 11. Oktober, um 19 Uhr in der Heilig-Geist- Kirche. Kai Diekmann liest am Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Theater am Ziegelbrand. Tickets gibt es für jeweils 19 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Daub, Unnaer Straße 7. An der Abendkasse kosten sie 21 Euro.

Kai Diekmann: „Ich war BILD“

Als am längsten amtierender Chefredakteur der BILD-Zeitung setzte Kai Diekmann bis zum 31. Januar 2017 Tag für Tag die Themen, die das Land bewegten. Die Mächtigen der Republik gaben sich in seiner Redaktion die Klinke in die Hand, vertrauten sich ihm an, stachen Staatsgeheimnisse zu ihm durch – oder redeten sich auf seiner Mailbox um Kopf und Kragen. Von Boulevard bis Staatsaffäre: Kai Diekmann wusste immer, wo in den Ereignissen die Schlagzeile für die nächste Ausgabe zu finden war. In seinem Buch „Ich war BILD“ erzählt er die Geschichten hinter diesen Schlagzeilen – und wie sie ihn und die Republik verändert haben.

Zudem gibt Kai Diekmann exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Europas auflagenstärkster Boulevardzeitung. Er erzählt vom legendären Telefonanruf Wulffs und dessen langem und tiefem Fall, von Putins Badehose und Erdogans Ausfälligkeiten, von der tiefen Freundschaft zu Helmut Kohl und den mit Hingabe ausgetragenen Feindseligkeiten mit Schröder und der linken taz, von der Abhöraffäre Wallraff und dem einzigen Interview, das Donald Trump je einem deutschen Journalisten gab.

Als Macher und Blattmacher erzeugte Diekmann jede Menge Gegenwind: Er schmeichelte, lobte, umgarnte, kritisierte und vernichtete, er pflegte überraschende Freundschaften und tiefe Feindschaften – und aus dem einen wurde manchmal auch das andere.

In Menden ist Kai Diekmann am Mittwoch, 17. Oktober, zu erleben. In einem Gespräch auf der Bühne des Theaters am Ziegelbrand stellt sich der Journalist dann den Fragen, die viele Menschen beschäftigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden