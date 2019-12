Menden. In gehobenem Ambiente findet jedes Jahr im Januar die Mendener Ballnacht auf der Wilhelmshöhe statt. Die Vorbereitungen sind extrem aufwändig.

Mendener Ballnacht: Karten werden nach Hause gebracht

Ein Großteil der Karten war bereits vor dem eigentlichen Beginn des Vorverkaufsstarts Anfang November vergriffen. Mittlerweile gibt es nur noch einige Eintrittskarten für die Mendener Ballnacht. Am Samstag, 25. Januar, findet die außergewöhnliche Veranstaltung, organisiert vom Mendener Bürgerschützenverein von 1604 (MBSV), zum fünften Mal auf der Wilhelmshöhe statt. Wir haben mit Heinz Bachmann (67), Achim Finck (63) und Hubert Schmidt (67) vom Organisations-Komitee über die aufwändigen Vorbereitungen gesprochen.

Was ist das Besondere an der Ballnacht?

Heinz Bachmann: Eine Veranstaltung wie die Ballnacht gibt es im näheren Umkreis nicht. So ist die Dekoration der Veranstaltung sehr aufwändig, um im Saal der Wilhelmshöhe eine einmalige Atmosphäre herzustellen. Die Gäste tragen alle Abendgarderobe, die Damen erscheinen in ihren schönsten Kleidern, die Herren tragen Anzug oder Smoking. Auch das Service-Personal – wir haben für den Abend 30 Leute verpflichtet – muss natürlich den gehobenen Ansprüchen entsprechen.

Stilvolles Ambiente bei der Mendener Ballnacht. Foto: Frauke Brenne

Wie ist die Idee zur Mendener Ballnacht entstanden?

Hubert Schmidt: In früheren Jahren gab es immer im Januar das Winterfest des MBSV. Uns war es aber wichtig, den MBSV ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und mit der Ballnacht ausdrücklich auch Nicht-Schützen anzusprechen.

Wie sieht das Programm aus?

Achim Finck: Wir haben für Januar die Royal Flash-Band verpflichtet, die spielen Tanzmusik von Walzer über Schlager bis hin zu aktueller Musik. Ich bin verantwortlich für die Auswahl der Band und der Show-Acts. Wir haben außerdem eine Hip-Hop-Gruppe und ein Tanzpaar für die Mitternachtsshow verpflichtet. Dabei achten wir immer darauf, die Tanz-Acts hier aus der Region zu bekommen. Getanzt wird übrigens bis in die frühen Morgenstunden.

Heinz Bachmann: Und es gibt natürlich ein umfangreiches Buffet, hochwertige Weine, eine Cocktail- und Kaffeebar – und auch ein frisch gezapftes Bier. Alles ist dem Ambiente angepasst.

Von links nach rechts: Heinz Bachmann, Josef Vedder, Achim Finck, Peter Fechner, Hubert Schmidt. Diese Fünf bilden das Organisations-Komitee für die Mendener Ballnacht. Foto: MBSV

Wie aufwändig ist die Vorbereitung der Ballnacht?

Heinz Bachmann: Die Vorbereitungen für das nächste Jahr beginnen immer schon nach der aktuellen Ballnacht. Wir treffen uns mindestens 20-mal in dem Jahr, um den Abend zu organisieren.

Achim Finck: Ideen für die Dekoration sammele ich eigentlich das ganze Jahr über. Ich sorge jedes Jahr für eine andere Deko. Wie der Ballsaal aussieht, ist dann immer eine Überraschung, die vorab nicht verraten wird. Der Aufbau beginnt am Donnerstag vor der Ballnacht, die Tische werden gestellt, die Getränke angeliefert. Am Freitag dekoriere ich dann einen Dummy-Tisch, acht Damen dekorieren die anderen Tische dann entsprechend. Am Samstag führe ich eine letzte Kontrolle durch. Dazu gehört beispielsweise, die Stellung der Tischkarten zu überprüfen und auch, ob alle Gläser perfekt poliert sind.

Hubert Schmidt: Das Wichtigste ist, dass sich unsere Gäste wohl fühlen. Deshalb kümmere ich mich im Vorfeld darum, wer mit wem an einem Tisch zusammensitzt. Und dazu gehört auch, dass ich die meisten Eintrittskarten persönlich zu den Gästen nach Hause bringe. Das ist zwar aufwändig, macht aber auch viel Freude und ist einfach etwas Besonderes.

Menden Fünfköpfiges Organisations-Komitee Zum fünften Mal findet die Mendener Ballnacht am Samstag, 25. Januar, auf der Wilhelmshöhe statt. Einlass zu Ballnacht: ab 19 Uhr. Kartenreservierungen per Mail unter schmidt.schwitten@t-online.de Ein fünfköpfiges Organisations-Komitee bereitet die Mendener Ballnacht vor. Zum Komitee gehören neben Heinz Bachmann, Achim Finck und Hubert Schmidt auch Josef Vedder, der sich als Rechtsanwalt um rechtliche, kaufmännische und steuerliche Fragen kümmert, sowie Peter Fechner als Schriftführer und Organisator. Das Orga-Komitee rechnet mit einer ausverkauften Veranstaltung.

Wie finanzieren Sie die Ballnacht?

Heinz Bachmann: Ich kümmere mich um das Sponsoring. Wir haben mehrere Haupt- und etliche kleinere Sponsoren. Ohne die wäre die Ballnacht in dieser Form nicht möglich. Eine Eintrittskarte kostet 30 Euro. Die müsste ohne Sponsoren sonst ein Vielfaches kosten.