Mendener Bestatter-Lehrling: „Cool, dass du dich das traust“

Menden. Tristan Etteldorf (17) aus Menden ist jetzt Bestatter-Azubi bei Albert & Stahl. Was ihn zu dieser ungewöhnlichen Berufswahl brachte.

So schräg es klingen mag: Auch zum Bestatter kann man geboren sein. Das ist jedenfalls der Eindruck, den der gerade 17-jährige Auszubildende Tristan Etteldorf hinterlässt. Als Walburgis-Realschüler musste er sich kürzlich einen Platz fürs dreiwöchige Betriebspraktikum suchen. Sein Patenonkel lotste ihn in das Mendener Bestattungshaus Albert & Stahl an der Unnaer Straße. Dort gefielen dem gläubigen Katholiken das Team und dessen verantwortungsvolle Arbeit so gut, dass er als Minijobber gleich dabeiblieb. Am 1. August hat Tristan Etteldorf jetzt seine dreijährige Ausbildung zur Bestattungsfachkraft begonnen.

Bei aller Ernsthaftigkeit: Humor kommt nicht zu kurz

Seine neuen Chefs, Inhaber Christian Friedrich und Christoph Tünnemann, zeigen sich glücklich darüber, denn so etwas erleben sie nicht alle Tage. „Wir haben in Tristan einen Auszubildenden gefunden, der schon als sehr junger Mensch die Reife und den Schneid mitbringt diesen Beruf auszuüben“, sagt Christian Friedrich. Das Team seines Instituts hat indes seinerseits Grund stolz zu sein: „Die Atmosphäre hier hat mir sofort gut gefallen. Ich glaube, hier wird mehr gelacht wird als anderswo“, bescheinigt Tristan seinen neuen Kollegen. Niemand trage hier im Institut Trauerkleidung, zugleich seien aber Ernsthaftigkeit und Fingerspitzengefühl gefragt, wenn es um Tod und Trauer geht. Vor allem im Erstgespräch mit Angehörigen.

Bei Trauergesprächen ist auch der Auszubildende dabei

Es ist schon erstaunlich, wie ein bald 18-Jähriger seine Worte wägen kann – und dabei so gar nicht wirkt wie ein Trauerkloß. Im Gegenteil: In der Freizeit geht Tristan zum Boxen in Iserlohn: „Da kann man den Kopf mal abschalten...“ – „...wenn das nicht dein Gegner erledigt“, kommt es zurück. Der Humor kommt hier tatsächlich nicht zu kurz, und sogar der muss nicht schwarz sein. Gleichwohl gilt: Das Geschäft hier ist ernst, todernst. „Wir fragen trauernde Angehörige jedesmal erst, ob Tristan im Gespräch dabeisein darf, und es hat noch niemand Nein gesagt“, berichtet Christian Friedrich. Im Gegenteil: Die Anwesenheit eines jungen Menschen werde offenbar als wohltuend empfunden. Zumal Tristan gut zuhöre, wie seine Kollegen die Trauergespräche führen – und wie unterschiedlich die dann ablaufen.

„Riesen-Privileg, an einem Menschen die letzte Dienstleistung zu vollziehen“

Der 17-Jährige hat seine erste Begegnung mit dem Tod indes schon hinter sich: „Einen verstorbenen Menschen zu sehen, das war ungewohnt. Aber als gläubiger Mensch ist es für mich trotzdem ein Riesen-Privileg, an einem Menschen die letzte Dienstleistung vollziehen zu dürfen.“ Und was sagen seine Kumpels zur Berufswahl? Wird er von denen als Undertaker vereimert? „Überhaupt nicht. Die waren eher verwundert. Einer hat sogar gesagt: ,Cool, dass du dich das traust.’“

Bestattungsunternehmen gehen meist von Generation an Generation

Bestattungshäuser sind zumeist Familienbetriebe, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, bestätigt Christian Friedrich. Junge Berufseinsteiger wie Tristan Etteldorf sind eher die Ausnahme. Auch Friedrichs Eltern hatten in Schwitten schon einen Bestattungsbetrieb mit Friedhofsgärtnerei. 1994 übernahmen die Friedrichs dann das Bestattungshaus Albert an der Schützenstraße, 2002 kam der Schreinerei- und Bestattungsbetrieb Stahl hinzu. 2003 zog man aus der Schützenstraße an den heutigen Standort. Da hatte Christian Friedrich schon seit fünf Jahren als erster seiner Zunft in Menden die Qualifikation des fachgeprüften Bestatters in der Tasche. Als er in die Selbstständigkeit ging, war er mit 26 Lenzen selbst einer jüngsten überhaupt.

Selbstständige Trauergespräche ab dem zweiten Lehrjahr

Heute gehört mit Lydia Graf auch eine ausgebildete katholische Theologin zum Team an der Unnaer Straße. Sie ist besonders gefragt, wenn die Trauer Menschen aus der Bahn zu bringen droht. „Dann sind wir im Übrigen auch gut vernetzt mit Beratungsstellen oder Trauerbegleitungen“, sagt Christoph Tünnemann. Tristan Etteldorf soll ab dem zweiten Ausbildungsjahr selbstständig Trauergespräche führen.

Führerschein ist wichtig: Bestatterinnen und Bestatter müssen viel fahren

Bis dahin hat er auch den Führerschein – was wichtig ist, denn als Bestatter muss man viel fahren. „Wir haben hier in Menden viele italienischstämmige Bürger, die sich in der alten Heimat um Catania beerdigen lassen wollen“, sagt Friedrich. Und es gebe häufiger den Fall, dass Mendener Bürgerinnen und Bürger im Urlaub oder bei sonstigen Auslandsaufenthalten versterben, sodass auch hier Überführungen anstehen.

Hygienische Versorgung von Verstorbenen kann belastend sein

Neben dem Autofahren muss Tristan Etteldorf noch vieles andere lernen. Das reicht vom Kundengespräch über Warenkunde und den kaufmännischen Teil bis hin zur hygienischen Versorgung von Verstorbenen. Dass Letzteres nicht einfach ist, weiß der 17-Jährige. „Das zählt sicher zum belastenden Teil dieses Berufes.“ Ein Seminar hat er schon besucht, über die Inhalte sagt er nur so viel: „Ich habe zum Motorradfahren jetzt ein anderes Verhältnis.“

Ausdruck der Trauer hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert

Was die erfahrenen Kräfte bei Albert & Stahl feststellen: Die Bedarfe der Kundinnen und Kunden und auch die Trauer selbst haben sich im Lauf der letzten Jahrzehnte verändert. „Die meisten Menschen gehen damit heute rationaler um als früher. Die Trauergemeinden sind deutlich kleiner geworden, und wir haben heute zu 80 Prozent Urnen- statt Erdbestattungen, was früher genau umgekehrt war“, sagt Friedrich. Auch werde die Grabpflege immer seltener selbst erledigt, sondern beauftragt. „Das ist den Friedhofsverwaltungen eher recht, sonst hätten sie es mit viel mehr ungepflegten Gräbern zu tun.“

Familien bleiben heute seltener komplett am Ort, die Kinder ziehen berufsbedingt häufiger in andere Städte oder Landesteile: So könne man sich einfach nicht mehr selbst um die Grabstätte kümmern.

>>> Das Unternehmen: Albert & Stahl – alle Fakten zu diesem Arbeitgeber

Mitarbeiter: 3 Vollzeit, 5 Teilzeit, 1 Auszubildender

Standorte: 1 - an der Unnaer Straße 21 in Menden

Branche: Bestattungen

Tarif: Verhandlungssache – Gehalt liegt über der Empfehlung des Berufsverbandes

Arbeitszeiten: Feste Bürozeiten mit Rufbereitschaft, Termine nach Vereinbarung

Kooperationen: mit Trauerbegleitungen, bei Bedarf mit Notfallseelsorge oder Tierhilfe

Benefits: Homeoffice, Bezahlung über Tarifempfehlung, neutraler Pkw, Supervision

Weiterbildungen: Berufsschule in Wermelskirchen, Seminare des Berufsverbandes

Besonderheiten: Teamarbeit auf Augenhöhe, besondere Lebenserfahrungen

Kontakt:

Albert & Stahl Bestattungshaus, Unnaer Straße 21, 58706 Menden

Telefon: 02373 / 92830,

E-Mail: post@bestattungshaus-albert-stahl.de

Homepage: www.bestattungshaus-albert-stahl.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden