Mendener Bevölkerung nimmt „Aufspür-Aktion“ gelassen hin

Nur knapp 100 Meter von der Suche nach Weltkriegs-Bomben geht das Leben weiter: Der Parkplatz am Markant-Supermarkt ist gut belegt, im Fitness-Studio „AktiVita“ herrscht normaler Betrieb.

Menden Nervosität war nicht zu spüren, keine Zaungäste oder Neugierige, die erneute Bombensuche in Menden verlief in einem äußerst ruhigen Rahmen.

Bereits zum zweiten Mal in kürzester Zeit gab es in Menden auf der Platten Heide Hinweise darauf, dass sich Bomben im Boden befinden könnten. Auf der Hinfahrt zum eventuellen Fundort sind bereits vorsorglich bereit gestellte Absperrungen und Durchfahrtsverbotsschilder am Straßenrand zu erkennen, sollte es ernst werden, muss schnell reagiert werden.

Auf der Straße „Am Papenbusch“ gegenüber den Stadtwerken ist noch alles ruhig, nur ein Transporter mit Hänger und der Aufschrift „Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe“ sowie ein Fahrzeug der Feuerwehr sind zu erkennen.

In einem eingezäunten Areal unterhält sich eine Gruppe Menschen, die Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt gibt Auskunft: „Der Asphalt ist bereits aufgeschnitten, die oberste Schicht wird abgetragen, dann gehen die Fachleute vorsichtig tiefer.“

Kein ungutes Gefühl vorhanden: „War beim letzten Mal auch nichts“

Als der Bagger in Aktion tritt, zeigt sich sogar die Sonne neugierig und lugt durch die Wolkendecke. Ein Fahrzeug ist auffällig, es fährt mehrfach langsam vorbei. Schließlich nimmt der Fahrer allen Mut zusammen und gesellt sich zu den aufmerksamen Beobachtern: „Schon etwas gefunden?“ Das Kopfschütteln nimmt er gleichmütig hin und die Frage nach einem unguten Gefühl beantwortet er mit einem Schulterzucken: „Warum? War doch schon beim letzten Mal nichts.“

Wie gelassen die Bevölkerung die Aktion nimmt, ist auf dem voll besetzten Parkplatz am knapp 100 Meter entfernten Markant-Supermarkt zu erkennen, die Kunden kaufen in aller Ruhe ein, ein normaler Geschäftsbetrieb. Lena Wilke belädt den Kofferraum mit ihren Waren, sieht es pragmatisch: „Das ist doch weit weg.“ Auf den Hinweis, dass der Radius der Gefährdung weit über diesen Standort hinausragt, ist sie verwundert: „Evakuierung? Nee, da habe ich mich nicht vorbereitet.“

Großes Erstaunen: „Das ist heute?“

„Ist das heute? Hatte davon gehört, wird schon nicht so schlimm“, meinte ein weiterer Kunde. Am Empfang bei „AktiVita“ herrscht die übliche Geschäftigkeit: „Wenn es wirklich einen Fund gibt, wird uns die Stadt schon informieren“, so die Meinung, rundum Kopfnicken.

Ein Mann steigt gerade in einen Pkw mit BO-Kennzeichen: „Bin nicht von hier, hab nur eine Firma besucht, bin schon wieder weg.“

Ein Senior mit dem Enkel im Kinderwagen schlendert vorbei, mehrere Hundefreunde führen ihre Lieblinge aus, oben auf dem Gelände der Stadtwerke schauen ab und zu mal ein paar Mitarbeiter zu den Arbeiten, von angespannter Nervosität ist nichts zu bemerken.

Am Ende atmen die Verantwortlichen trotzdem tief durch, kurz nach 12 Uhr gibt es Entwarnung. Tatsächlich hat das Gefühl die Mendenerinnen und Mendener nicht getrogen: „Kein Grund, um sich aufzuregen.“

