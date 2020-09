Mendener Bürgermeister-Kandidaten in der WP-Wahlarena

Roland Schröder und Sebastian Arlt: Sie stehen sich am Dienstagabend in der Schützenhalle Bösperde gegenüber. Die 80 Publikums-Plätze waren in kürzester Zeit vergeben.

Menden. Roland Schröder oder Sebastian Arlt: Wer wird Bürgermeister? Am Dienstag ab 19 Uhr stehen sie in der WP-Wahl-Arena – live auch auf Facebook!

Roland Schröder oder Sebastian Arlt: Wer wird neuer Mendener Bürgermeister? Am Dienstag um 19 Uhr stellen sich beide Stichwahl-Kandidaten in der WP-Wahl-Arena in Bösperde den Fragen von Journalisten und dem Online-Publikum auf Facebook. Die WESTFALENPOST verspricht 90 spannende Minuten: Wer hat die bessere Taktik? Wer erzielt die meisten Treffer? Wer darf sich nach dem Abpfiff als Sieger fühlen?

Nach der Live-Übertragung mit dem Moderatoren-Team Sophie Beckmann und Thomas Hagemann wird das Duell auch an den folgenden Tagen auf der Facebookseite der Westfalenpost Menden zu sehen sein. Am Sonntag, 27. September, öffnen von 8 bis 18 Uhr dann die Wahllokale. Dort können alle Wählerinnen und Wähler ihre Eindrücke aus der Arena in eine Stimmabgabe ummünzen, sofern sie nicht schon die Briefwahl genutzt haben. Die WP-Veranstaltung soll auch dazu beitragen, die Wahlbeteiligung von zuletzt nur gut 47 Prozent bei der Kommunalwahl in Menden möglichst zu verbessern.

Über einen Push-Aufruf werden die Facebook-User kurz vor 19 Uhr benachrichtigt, wenn es am Dienstagabend losgeht. Auch wer keinen eigenen Facebook-Account hat, kann sich über die Kurz-URL wahlarena-menden.de mitten hinein ins Geschehen klicken. WP-Redakteur Tobias Schürmann wird für den Abend dann eine Auswahl von Publikumsfragen treffen. Zugleich sollen Fragen, die an diesem Abend nicht zum Zuge kommen, an den folgenden Tagen in der gedruckten Ausgabe der WP und auf ihren Online-Kanälen beantwortet werden. In der Zeitung wird der Abend für den Folgetag selbstverständlich ausführliche aufbereitet.

Das WP-Team wünscht den Kandidaten wie auch dem Publikum in der Halle und am Monitor einen spannenden und erkenntnisreichen Dienstagabend!

