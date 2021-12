Mendener Bürgerstiftung: Kostenlose Kinder-Schwimmkurse

Menden. Viele Schulkinder können nicht oder nicht richtig schwimmen. Die Mendener Bürgerstiftung steuert mit einem Sozialprojekt gegen.

„Jedes Kind, das Schwimmen lernt, ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft“, sagt Schwimmmeister Georg Pesch beim erneuten Start des bereits im Jahre 2015 ins Leben gerufenen Sozialprojektes „Sicher im Wasser unterwegs“, gefördert und unterstützt von der Mendener Bürgerstiftung und der Stadt Menden. Gemeinsam mit Schwimmtrainerin Anne Kloep und Ulrich Hackl, Vorstandsmitglied der Mendener Bürgerstiftung, stellte er dieses für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlose Projekt vor.

Schwimmen lernen rettet Leben

„Während der Pandemie mussten nicht nur immer wieder Schulen, sondern auch viele Schwimmbäder im gesamten Märkischen Kreis - so auch in Menden - geschlossen bleiben“, erklärt Hackl. „Dadurch hat sich ein allgemeiner Trend verstärkt: Zahlreiche Schulkinder können nicht oder nicht richtig schwimmen. Diesem Problem treten wir nun entschlossen entgegen - denn Schwimmen lernen rettet Leben.“

+++ Mendener Bürgerstiftung verleiht Ehrenamtspreis +++

Im Zeitraum von 2015 bis 2021 fanden bereits insgesamt 24 Schwimmkurse statt, – regelmäßig vier pro Jahr beziehungsweise in der Pandemiezeit jeweils zwei Kurse jährlich. Die Teilnehmerzahl der Grundschüler und -schülerinnen der dritten und vierten Klasse lag dabei im Schnitt zwischen 12 bis 16 Kindern pro Kurs.

Schwimmschule Gut Nass macht mit

Qualifizierte Schwimmtrainer und -trainerinnen der Schwimmschule Gut Nass, die eine organisatorische und fachlich hochwertige Schwimmausbildung sicherstellen, angefangen bei dem Erlernen der Grundfertigkeiten wie Tauchen, Springen, Gleiten und Atmung bis zur Vermittlung der Schwimmtechniken, begleiten alle Kinder bis zur abschließenden Schwimmprüfung. Für die allermeisten der begeisterten Kinder endeten die Kurse erfolgreich mit dem „Seepferdchen“ oder sogar mit dem Schwimmabzeichen in Bronze.

+++ Mendener Bürgerstiftung im Jahr 2010 gegründet +++

Anne Kloep, Inhaberin der Schwimmschule Gut Nass: „Seit Beginn der Durchführung dieser geförderten Schwimmkurse besteht zwischen uns Schwimmtrainer*innen und den Lehrer*innen der beteiligten Mendener Grundschulen sowie den Zuständigen bei der Stadt Menden eine sehr gute und enge Zusammenarbeit. Unser Ziel ist das richtige und sichere Schwimmen, aber auch die Förderung von Freude am Element Wasser und sozialer Kompetenz. Alle großen und kleinen Schwimmer*innen haben sich toll entwickelt und gehen in vielerlei Hinsicht gestärkt aus den Schwimmkursen. Gerade in Zeiten wie diesen ein unverzichtbares Gut für alle Kinder.“

Bürgerstiftung übernimmt Kosten

Die Mendener Bürgerstiftung übernimmt die Kosten der Schwimmtrainer und -trainerinnen der Schwimmschule Gut Nass, und die Stadt Menden sorgt darüber hinaus für einen kostenlosen Eintritt ins Hallenbad.

Ulrich Hackl abschließend: „Ich sehe es mit großer Freude, wie diese Nachwuchsschwimmer*innen mit viel Spaß und enormem Engagement bei der Sache sind. Für uns Verantwortliche der Bürgerstiftung ein nicht wegzudenkendes Sozialprojekt, welches auch in Zukunft unsere volle Unterstützung erhalten wird. Im Namen meiner Stiftungskollegen geht dabei mein besonderer Dank an alle Lehrer*innen für ihr unermüdliches Engagement – gerade in der Pandemiezeit.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden