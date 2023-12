Mendener Dieselknechte starten Samstagabend zur Lichterfahrt

Menden Nicht verpassen! Bunt beleuchtete Traktoren fahren heute ab 17 Uhr von Schwitten über Bösperde und Platte Heide in die Innenstadt.

Wer in Menden am heutigen Samstag, 9. Dezember, ab 17 Uhr einen richtig tollen Anblick genießen oder aufnehmen will, der schaue sich die Lichterfahrt der Dieselknechte an. Die aktiven Mendener Schlepper-Fans machen seit Jahrzehnten immer wieder mit außergewöhnlichen Aktionen auf sich und die Anliegen der Landwirtschaft aufmerksam. „Diesmal wollen wir den Leuten im Advent Licht und Freude bringen, die Zeiten sind ja dunkel genug“, sagt Dieselknecht und Vereinssprecher Gerd Hoffmann.

Trecker-Route führt auch an der Wilhelmshöhe vorbei

Die Route: Die Lichterfahrt startet um 17 Uhr am Sellhauser Weg in Schwitten und führt dann über Zedernweg, Kirschbaumweg und Friedrichstraße auf die Schwitter Dorfstraße. Von dort biegen die Trecker auf den Bösperder Weg ein, rollen über die Fröndenberger Straße und die Bahnhofstraße in Bösperde, die Heidestraße und die Holzener Dorfstraße über die Provinzialstraße in die Holzener Straße. Über den Bräukerweg geht es in den Glockenblumenweg und dann über Malvenweg und Eichendorffstraße auf die Berliner Straße. Von dort geht es rechts ab auf die Bischof-Henninghaus-Straße, den Heinkerweg herunter auf die Bahnhofstraße, dann über Walram- und Brückstraße in die Wilhelmstraße und auf den Ostwall. Dann rollt die Kolonne an der Wilhelmshöhe vorbei auf dem Schwitter Weg, links ab in die Stiftstraße und über die Von-Mellin-Straße zur Sraße Auf der Haar. Von dort geht‘s wieder auf den Schwitterknapp und zurück zum Sellhauser Weg.

Wir wollen im Advent Licht und Freude bringen, die Zeiten sind ja dunkel genug. Gerd Hoffmann, Sprecher der Dieselknechte

Anschließend zünftige Feier auf Hof Rüberg

Auf dem Hof Rüberg in Wimbern wollen die Trecker-Trucker ihren Schlepper-Korso anschließend noch kräftig feiern.

