Mendener Eltern aufgepasst: Schul-Anmeldungen vor der Tür

Menden. Mendener Kinder, die im nächsten Jahr ihre Schultüte bekommen, müssen von den Eltern jetzt angemeldet werden. Hier steht, wie’s geht.

Die Anmeldungen für die Mendener Grundschulen stehen an. Alle Eltern, deren Kinder zum 1. August 2021 schulpflichtig werden, erhalten ein Schreiben von der Schulverwaltung der Stadt. Darin werden die Eltern aufgefordert, ihr Kind für den Schulbesuch anzumelden.

Grundsätzlich können die Eltern ihr Kind an einer Grundschule ihrer Wahl innerhalb der Stadt anmelden. Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme in die nächstgelegene Schule der gewünschten Schulart, soweit die Aufnahmekapazität dies zulässt. Da jedes Kind nur an einer Grundschule angemeldet werden kann, liegen den Briefen an die Eltern gelbe Scheine zur Anmeldung bei, die in der Schule abgegeben werden. Weiterhin wird gebeten, dass das Kind die Eltern zur Anmeldung begleitet, da ein Schuleingangsgespräch geführt wird. Die Vorlage des Impfausweises des Kindes ist erforderlich.

Schulleiterinnen und Schulleiter der Grundschulen und die Schulverwaltung der Stadt bitten dringend darum, dass alle Eltern in der angegebenen Frist die Möglichkeiten der telefonischen Terminabsprache mit der Schule wahrnehmen und ihr Kind zu dem vereinbarten Termin anmelden.

Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld mit Teilstandort Hochfuhr in Schwitten, Beethovenstr. 2, 0 23 73 / 91 51 09

Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld (ehemalige St. Michael-Schule) Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Teilstandort Hochfuhr 20, 58708 Menden, 0 23 73 / 91 51 09

Bischof-von-Ketteler-Schule mit Teilstandort Hüingsen, Städt. Gemeinschaftsgrundschule Standort Salzweg 45, 58710 Menden, 0 23 73 / 8 12 95.

Bischof-von-Ketteler-Schule mit Teilstandort Hüingsen (ehemalige Adolf-Kolping-Schule), Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Teilstandort Haydnstraße 9, 58710 Menden, 02373 / 8 14 81

Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide, Grundschulverbund mit Teilstandort Malvenweg, Standort Robert-Leusmann-Str. 2, 58708 Menden (ehemalige Anne-Frank-Schule), 0 23 73 / 903-8400

Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide (ehemalige Bodelschwinghschule), Grundschulverbund mit Teilstandort MalvenwegTeilstandort Malvenweg 2, 58708 Menden , 0 23 73 / 96 48 06

Josefschule Lendringsen, Städt. Kath. Grundschule, Friedhofstr. 6, 58710 Menden, 0 23 73 / 98 49 10

Josefschule Menden, Städt. Kath. Grundschule, Werringser Str. 2, 58706 Menden, 0 23 73 / 93 20 10

Nikolaus-Groß-Schule Bösperde, Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Bahnhofstr. in Bösperde, 58708 Menden, 0 23 73 / 903-8448



