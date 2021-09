Mendener Ex-Karnevalsprinz muss die Vincenztreppe fegen

Ein echter Feger: Ex-Prinz Daniel Weische, gut gerüstet mit Getränken, am Samstag am Arbeitsplatz auf der Vincenztreppe.

Menden. 30 Jahre vor Hochzeit gedrückt: Nach alter Tradition muss Daniel Weische, Ex-Prinz der Mendener Narren, am Samstag die Vincenztreppe fegen.

Am Samstag musste wieder einmal die Treppe der Vincenzkirche gefegt werden: Kein Geringerer als Daniel Weische, Stadtprinz der Mendener Karnevalsgesellschaft aus der Session 2016/17, war am Dienstag zuvor 30 Jahre jung geworden. Nach altem Brauch in Menden musste auch er als Unverheirateter mit 30 Jahren auf dem Lebenstacho die Treppe fegen, Die war zuvor liebevoll und sehr sorgfältig mit reichlich Stroh ausgelegt worden. Damit ihn die viele Arbeit nicht vollkommen erschöpfte, erschien Weische nicht nur in einem luftigen Kostüm als buchstäblich heißer Feger am Arbeitsplatz. Nein, er hatte auch eine ausgeklügelte Getränkevorrichtung auf dem Haupt.

Von Freunden und Familie bei der Arbeit angefeuert

Ex-Prinz Daniel Weische beim Treppefegen. Foto: Uli Schlautmann / MKG

Viele Freunde aus der MKG und seine Familie feuerten ihn beim Treppenfegen an. Der Brauch kann in Menden fast wöchentlich beobachtet werden. So lange anschließend alle Spuren beseitigt werden, wird diese Tradition wohl auch noch jahrhundertelang weitergeführt...

