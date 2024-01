Mendener „Fensterwelten“ starten am Wochenende durch

Menden Lust auf lustig? Dann auf in die „Fensterwelten“ des Mendener Amateurtheaters: Am Freitag, Samstag und Sonntag wird gespielt - und wie!

Sie spielen Freitagabend, Samstagabend und Sonntagnachmittag: Sage also keiner, man könne nicht einen dieser Theater-Termine am kommenden Wochenende wahrnehmen. Sonst verpasst man die Mendener „Fensterwelten“, ein tolles Stück Schauspielkunst des Jungen Ensembles im Mendener Amateurtheater. Die von den Akteuren selbst erdachten Fenster-Momente bieten ein atemberaubendes Stakkato an Szenen, die mitlachen, mitfühlen oder erschauern lassen.

Szenen-Collage reicht vom Schattenspiel bis zur Talkrunde

Was die älteren MAT-Akteure mit dem Erfolgsstück „39 Stufen“ bieten, das schaffen die jüngeren auch: Zwei Theaterstunden voller fantasievolle Szenen und ohne eine Sekunde Langeweile. Die Collage ihrer Fensterwelten reicht vom zarten Schattenspiel, das von einem alles andere als zartbesaiteten Bautrupp erstmal errichtet werden muss, bis hin zur menschlich-allzumenschlichen Talkrunde zum Fenster - mit der besten Markus-Lanz-Parodie östlich des Mississippi, unvergleichlich dargeboten von Lukas Meier.

Tolle Performance: Auch das Schattenspiel gehört zu den Fensterwelten. Foto: Frauke Brenne / mat

Prädikat „Sehenswert!“ für atemberaubende Abwechslung

Durchs Fenster kann man beäugt werden wie durch einen Spion, und so ergeht es eingangs dem jungen Ehepaar in der neuen Wohnung, das von seinen neidischen und putzwütigen Nachbarn fertiggemacht wird. Das Fenster kann aber auch träumen lassen von der Freiheit. Und es gibt das innere Fenster, das den Blick auf die Seele und ihre Abgründe freigibt. Was die jungen Darstellerinnen und Darsteller des MAT ihrem Thema abgewinnen, ob in kurzen Sketchen, witzigen Gesangs- und Tanzpassagen oder in tiefschürfenden Gedanken, das verdient allemal das Prädikat „Sehenswert!“

„Fensterwelten“ starten nach Pause zum Jahreswechsel durch

Nachdem das Stück bereits im alten Jahr seine Premiere feierte, soll es jetzt nochmals durchstarten. Zu erleben sind die „Fensterwelten“ am morgigen Freitag und am Samstag jeweils ab 20 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr. Hinzu kommt die Vorstellung am übernächsten Sonntag, 13. Januar, dann wieder ab 20 Uhr. Tickets zum Preis von je 15 Euro (Schüler und Studenten 10 Euro) gibt‘s bei Daub, Semer, Brennweite oder Provinzial Niehaus, dazu online auf mat-menden.de/tickets oder am Kartentelefon unter der Rufnummer 02373/9195591.

