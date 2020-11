Über die Drehleiter musste die Feuerwehr den Dachbrand bekämpfen, die Holzener Straße blieb am Abend für eine Stunde voll gesperrt.

Feuer unterm Dach Mendener Feuerwehr im Einsatz: Dachbrand an Holzener Straße

Menden. Feuer auf Flachdach von Fliesengeschäft droht auf benachbartes Wohnhaus überzugreifen. Keine Verletzten, Straße eine Stunde gesperrt.

Zu einem Brandeinsatz wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend an die Holzener Straße gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache war dort das Flachdach eines Fliesengeschäfts in Brand geraten, und das Feuer war dabei, auf das Dach des benachbarten Wohnhauses überzugreifen.

Brandursache und Höhe des Sachschadens noch unbekannt

Um an Glutnester zu kommen, mussten die Einsatzkräfte auch das Dach des Wohnhauses teilweise öffnen. Foto: Feuerwehr Menden

Auch dieses Dach mussten die Wehrleute, die eine Wärmebildkamera einsetzten, teilweise öffnen, um an Glutnester zu kommen.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Holzener Straße musste eine Stunde lang voll gesperrt bleiben. Inzwischen ist sie wieder befahrbar.