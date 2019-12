Mendener Frauenchor hört auf:Letzter Auftritt nach 36 Jahren

„Das ist heute nach 36 Jahren unser letzter Auftritt, und natürlich haben wir dabei eine Träne im Auge“, sagte Sieglinde Pätzold am Sonntagnachmittag, während im Bodelschwinghhaus die Gäste noch bei Kaffee und Kuchen zusammensaßen. Das letzte Weihnachtskonzert des Mendener Frauenchores zusammen mit dem Singkreis Schwitten, dem Männerchor Lendringsen und den „Lucky Strings“ – der Zupf- und Streichergruppe der Mendener Musikschule – hatte viele begeisterte und singfreudige Freundinnen und Freunde der Chöre im Bodelschwinghhaus zusammengeführt.

„Seit 1985 proben wir hier. Pastor Steinweg hat uns das ermöglicht“, berichtete Sieglinde Pätzold. „Jetzt sind wir nur noch 21 von ehemals 51 Sängerinnen. Der Chor ist überaltert, und wir haben keinen Nachwuchs gefunden“, begründete sie das Ende des erfolgreichen Chores. „Die jungen Menschen haben nicht mehr das gleiche Interesse an den traditionellen Liedern“, erklärte Ilse Renner, Gründungsmitglied des Mendener Frauenchores. Bei Walburga Reuber, die ebenfalls mit ihrer Stimme seit 36 Jahren dabei ist, klang Wehmut mit: „Wir haben für unseren Chor viel Herzblut gegeben und nehmen viele Erinnerungen an große Auftritte mit.“

Der letzte Auftritt des Mendener Frauenchors unter der musikalischen Leitung von Andreas Schlünder Foto: Peter Müller

Die Musik hat verbunden

Viele Konzerte im heimischen Raum liegen hinter dem Chor. „Unsere Reisen sind schon legendär. Wir haben überall Freundschaften geschlossen, internationale Begegnungen gehabt und viele musikbegeisterte Menschen kennen gelernt. Die Musik hat uns verbunden“, so Sieglinde Pätzold, bevor sie ihr Publikum zu einem Weihnachtskonzert zum Mitsingen begrüßte. Abseits vom Schmück- und Backmarathon kam schnell vorweihnachtliche Stimmung auf.

Im Programmheft gab es die Texte der populären Weihnachtslieder, so dass auch über die erste Strophe oder den Refrain hinaus mitgesungen werden konnte. Die „Lucky Strings“ begleiteten auf ihren Instrumenten. Die Gastchöre sangen mit. Das Gospel „Geh’ ruf es von den Bergen“, vorgetragen vom Lendringser Männerchor, begeisterte so, dass die Besucher in den Refrain einfielen und mit klatschten. Beeindruckend war auch der gemeinsame Auftritt des Mendener Frauenchores und des Schwitter Singkreises.

Mit nachdenklichen Worten erinnerte Pfarrerin Dorothea Goudefroy: „Wir brauchen die Zeit der Vorbereitung. Von dieser Zeit klingen die Lieder, die vieles besser als Worte sagen können.“ Viele Lieder erklangen, riefen manchmal Erinnerungen an frühe Kindertage wach. Ein wenig Melancholie der durch Kerzen erhellten Jahreszeit lag in der Luft. Am Sonntag brannte die zweite Adventskerze. Licht brachte auch das mit viel Beifall bedachte letzte Adventskonzert des Mendener Frauenchores in die Vorweihnachtszeit.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden gibt es hier.





Die Lokalredaktion Menden ist auch bei Facebook.