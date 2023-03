Mendener Frühling und Mittelaltermarkt locken in die Stadt

Menden. Die Innenstadt von Menden verwandelt sich am Wochenende wieder in einen Mittelaltermarkt. Das erwartet die Besucher beim Mendener Frühling.

In der Mendener Innenstadt ist am kommenden Wochenende, 25./26. März, wieder richtig was los. Jeweils von 10 bis 18 Uhr lädt das Stadtmarketing Menden zur traditionellen Großveranstaltung Mendener Frühling mit Mittelaltermarkt ein – in diesem Jahr erstmalig mit stuntreichen Boden-Ritterspielen.

Darüber hinaus öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Händler ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag und laden zum Bummeln und Shoppen ein. +++ Lesen Sie auch: Mendener Frühling: Händler spenden Umsatz an Geflüchtete +++

Zahlreiche Aussteller in der Stadt

Auch in diesem Jahr sind neben dem Mittelaltermarkt viele Aussteller auf dem Frühlingsmarkt vertreten. Die Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem auf Schmuck, Holzdeko, Gewürze und weitere Warenstände sowie viele spannende Infostände freuen. Unter den gastronomischen Ständen von deftig bis süß wird man auch den beliebten Hot-Dog-Stand von Brunhilde Becker (American Diner) vorfinden. Kaum zu übersehen sein wird die 10 x 12 Meter große Bühne vom Autohaus Bichmann an der Unnaer Straße.

Armbrustschießen war 2022 eine der Attraktionen beim Mittelaltermarkt in Menden. Foto: Thomas Nitsche / WP

Wer lieber Motorrad fährt, für den wird der Infostand von der „Motorradaufbereitung Minuziös“ ein Highlight sein. Dort präsentiert das Unternehmen ausgefallene und exklusive Motorräder und bietet zudem die Möglichkeit für ein Fotoshooting mit seinem Traumbike an. Neben zahlreichen weiteren Info- und Warenständen befinden sich auf der Festmeile zwei Kinderkarussells und Entenangeln für die kleinen Besucher.

Erstmals Ritterbodenkämpfe

Der alte Marktplatz sowie Teile der Hauptstraße verwandeln sich an diesem Wochenende wieder zum Schauplatz mittelalterlichen Treibens voller Lebenslust mit Gaukelei, Speis und Trank, Musikanten und Kaufmannsleuten. Ein neues Highlight werden die Ritterbodenkämpfe mit spektakulären Stunts sein. Auch für die Belustigung der Kleinen ist mit einem mittelalterlichen Karussell, Bogenschießen (für jedermann), Märchenstunde oder Hufeisenschmieden gesorgt. Am Samstag und Sonntag wird neben einem bunten Unterhaltungsprogramm auch eine Falknerei mit Greifvögeln vor Ort sein. „Ich bin für das letzte Jahr so dankbar und hoffe, dass wir da anknüpfen können, mit trockenem Wetter und vielen Besuchern, die dieses Event schmücken“, verrät Jenni Gröhlich als Eventorganisatorin vom Stadtmarketing rückblickend und gleichzeitig mit Vorfreude auf das Fest. Das gesamte Programm kann auf der Website des Stadtmarketings eingesehen werden: https://www.stadtmarketing-menden.de/events/mendener-fruehling/

Die Tiefgarage wird am Samstag von 8 bis 19 Uhr und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein. Darüber hinaus bietet Menden noch zahlreiche weitere Parkplätze um den Veranstaltungsbereich herum. Einen Parkplatzplan findet man hier: https://www.stadtmarketing-menden.de/parken

