Mendener Gastwirt Ivo Bitanga lädt wieder zum Essen ein

Menden Seit mehr als 20 Jahren lädt Gastwirt Ivo Bitanga in der Weihnachtszeit bedürftige Mendener zum Essen ein. Am 12. Dezember ist es soweit.

Wie alljährlich zur Weihnachtszeit lässt es sich der bekannte Mendener Gastwirt Ivo Bitanga auch in diesem Jahr nicht nehmen, ein Essen für die bedürftigen Mendener zu spenden. Das Essen findet am Dienstag, 12. Dezember, in den Königsstuben, Ecke Schwitter Weg/Stiftstraße, statt. Serviert werden Speisen und Getränke um 12 Uhr.

Telefonische Anmeldung zum Wohltätigkeitsessen erforderlich

Zur Teilnahme an diesem Wohltätigkeitsessen ist eine vorherige Anmeldung dringend erforderlich. Telefonische Anmeldungen nehmen entgegen Irmgard Feldmann, 02373/61400, und Hermann Kardell, 02373/63427, entgegen.

Ivo Bitanga macht diese großzügige Spende zur Weihnachtszeit schon mehr als 20 Jahre. Serviert wird neben Getränken ein reichhaltiges und schmackhaftes Buffet mit einer großen Auswahl an Speisen. Dass der Gastwirt dieses Angebot auch weiter aufrechterhält, ist sicher nicht selbstverständlich. Neben Essen und Getränken wird auch stets eine gemütliche Atmosphäre mit weihnachtlicher Stimmung und Dekoration geboten.

Son von Ivo Bitanga sorgt für musikalische Untermalung

Für die musikalische Untermalung sorgt stets Dominik, der Sohn des Gastwirts. Auch viele fleißige Hände der Gaststätte wirken bei dieser Veranstaltung mit.

