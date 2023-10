Mendener Glühweinwanderung: Neuauflage Ende November

Menden. Die Mendener Glühweinwanderung findet in diesem Jahr erneut statt. An zwei Tagen locken vier Stationen in die Altstadt. Und es gibt eine Premiere.

Nach der überwältigen Resonanz im vergangenen Jahr findet die Mendener Glühweinwanderung in diesem Jahr am Freitag, 24. November, und Samstag, 25. November, jeweils von 17 bis 22 Uhr, erneut statt.

„Wir sind beeindruckt und dankbar, wie viele an der Glühweinwanderung teilgenommen haben und uns bereits gefragt haben, ob es eine Neuauflage geben wird. Und ja, die gibt es!“, verkündet Daniel Oberkampf stolz. Das Grundprinzip: Die vier Mendener Unternehmer und Gastronomen Haus Oberkampf, Tabak Semer, Mendener Mühle und das phono-forum locken die Mendener mit heißem Glühwein und Punsch an vier Stationen zu einer Wanderung durch die wunderschöne Altstadt von Menden. Die Teilnahme ist kostenlos und es kann ohne vorherige Anmeldung an allen vier Stationen gestartet werden. Zusätzlich zum ersten Glühwein oder Punsch erhält jeder Teilnehmer eine Stempelkarte. Wer diese von allen Ständen abgestempelt bekommen hat, erhält ein Getränk gratis.

Neu in diesem Jahr: Geleitete Stadtführungen am Freitag und Samstag

„Nach der Premiere im letzten Jahr, haben wir uns zusammengesetzt und besprochen, wie wir die erfolgreiche Glühweinwanderung im Jahr 2023 noch weiter verbessern können. So wird es zum Beispiel an jeder Station die Möglichkeit geben, etwas zu essen“, so Toni von der Mendener Mühle.

In diesem Jahr wird auch eine von Museumsleiterin Jutta Törnig-Struck (Freitag, 24. November, ab 18 Uhr) und Stadtarchivar Stephan Reisloh (Samstag, 25. November, ab 18 Uhr) geleitete Stadtführung angeboten. Die Teilnehmerzahlen der beiden Stadtführungen sind begrenzt auf jeweils 25 Personen. Anmeldungen können gegen eine Teilnahmegebühr von drei Euro unter www.phono-forum.de vorgenommen werden. In der Gebühr sind die Stadtführung sowie ein Freigetränk an einen der vier Glühweinstationen enthalten. Moritz Kickermann vom phono-forum erklärt: „Die Glühweinwanderung findet in unserer geliebten Altstadt statt. Wir sind Frau Törnig-Struck daher sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, die beliebte Stadtführung an beiden Tagen anzubieten und den Teilnehmern die Geschichte der Stadt Menden noch näher zu bringen.“

Mendener Glühweinwanderung durch die Altstadt ist kostenfrei

Die 2. Mendener Glühweinwanderung findet am Freitag, 24., und Samstag 25. November, jeweils von 17 bis 22 Uhr statt und die Teilnahme ist kostenfrei. Der Rundgang verläuft durch die Altstadt mit den vier weihnachtlichen Glühweinständen beim Haus Oberkampf, Tabak Semer, der Mendener Mühle und phono-forums Glühwein-Garten bei der ehemaligen Fahrschule Weber an der Unnaer Straße.

Die Organisatoren empfehlen den Wanderinnen und Wanderern erneut, sich ihre eigene Tasse mitzubringen. Jörg Treese von Tabak Semer: „Im vergangenen Jahr konnten wir zum Teil sehr ausgefallene und schöne Tassen bewundern, was immer wieder zu lustigen Unterhaltungen geführt hat. Wir möchten daher erneut auch in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Hygiene dazu aufrufen, sich eigene Tassen mitzubringen.“ Mit einem Augenzwinkern wird von den Organisatoren versichert, dass Teilnehmer, die ihre Tassen vergessen, nicht leer ausgehen werden. Es werden vor Ort kostenfreie „ökologisch abbaubare Pappbecher“, aber auch Tassen vom Social-Media-Team „Mendenverliebt“ zum Kauf angeboten.

