Mendener Halle gesperrt: Gymnasium und Vereine betroffen

Ende August lief in der Walramhalle noch das Testspiel der SG-„Wölfe“ gegen die HSG Gevelsberg/Silschede. Jetzt ist die Halle für voraussichtlich zwei Wochen dicht.

Menden. Weil die Abwasseranlage defekt ist, bleibt die Walram-Halle zwei Wochen lang gesperrt. Das Hönne-Gymnasium, „Wölfe“ und SV Menden sind betroffen.

Wegen eines Defekts in der Abwasserhebeanlage muss die Sporthalle des Hönne-Gymnasiums an der Walramstraße für die kommenden zwei Wochen gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Derzeit könne Abwasser aus Waschbecken, Duschen und Toiletten nicht vollständig abfließen, weil auch die eingebaute Ersatzpumpe streikt. Betroffen sind neben der Schule, für die eine Alternative gesucht wird, auch die SG Menden und der SV Menden.

Unappetitlich: Abwasser kann aus Waschbecken und Toiletten zurückfließen

Eine Abwasserhebeanlage wird laut Stadt-Sprecher Johannes Ehrlich dann benötigt, wenn der Anschluss an den Kanal höher liegt als die Abflüsse im Haus. Fällt so eine Anlage aus, wird es unappetitlich. Dann kann anfallendes Abwasser aus Waschbecken, Duschen und Toiletten nicht vollständig abfließen, staut sich auf oder fließt im schlimmsten Fall sogar wieder zurück. Deshalb musste die Turnhalle des Gymnasiums an der Hönne jetzt vorsorglich und vorübergehend gesperrt werden.

Kurz vor Austausch: Auch eingebaute Ersatzpumpe versagt den Dienst

Denn genau diese Abwasser- oder auch Fäkalienhebeanlage in der Halle sei ausgefallen. „Eigentlich ist diese Anlage mit einer zweiten Pumpe abgesichert, die automatisch übernimmt, sobald die erste Pumpe ausfällt. Aber wie es der Zufall will, sind beide Pumpen defekt.“ Ursprünglich sollten diese Pumpen turnusmäßig zu Beginn der kommenden Woche ausgetauscht werden. Dass nun beide kurz vor diesem Austausch den Dienst quittieren, sei „ein denkbar schlechter Zufall“.

Mendener Stadtverwaltung hat Schule und Vereine informiert

So aber werde die Sporthalle nach ersten Angaben des Immobilienservice Menden (ISM) voraussichtlich zwei Wochen nicht nutzbar sein. Die betroffenen Sportvereine SG Menden Sauerland und SV Menden wurden von der Verwaltung bereits informiert. Auch die Schulleitung des Gymnasiums wurde in Kenntnis gesetzt. Für die wenigen Stunden Schulsport, die aktuell in der Halle stattfinden, werde eine Alternative gesucht. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.