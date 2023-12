Mendener Handwerker Patschkowski und Franke fusionieren

Menden Unter einem Dach: Der Mendener Handwerksbetrieb „Roman Patschkowski, Heizung und Sanitär“ ist übernommen in das „Franke Raumwert“-Unternehmen.

Ein Handwerks-Unternehmen geht in einer anderen Firma auf: Roman Patschkowski schließt sich der Franke Gruppe an: Der Betrieb erweitert sich nun zur „Franke Raumwert Patschkowski GmbH“.

Nach dem Erreichen des 60. Lebensjahres wollte Sanitär- und Heizungsbaumeister Roman Patschkowski, dass sein Team und seine Philosophie in Menden weitergeführt werden. „Mein Betrieb steht seit über 30 Jahre für Qualität und Nachhaltigkeit, deshalb war es mir wichtig, dass meine Mitarbeiter eine feste Perspektive für die Zukunft haben, wenn ich jetzt ausscheide“, so der heimische Fachmann, der weiterhin in beratender Tätigkeit seine Unterstützung einbringt. So gehe wertvolles Fachwissen nicht verloren.

Das Unternehmen bietet nun Komplettlösungen an

Er fand beim Fliesenleger-Fachbetrieb von Elmar und Johannes Franke offene Türen vor und so entstand nun die „Franke Raumwert Patschkowski GmbH“. Die Beteiligten sind sich sicher, dass diese Fusion ein Gewinn für alle darstelle. Durch die Zusammenführung können Handwerk und Handel der „Franke Gruppe“ jetzt Komplettlösungen anbieten. Der Ausbau der Bereiche Sanitär, Heizung, Service und Wartung solle Perspektiven für die Beschäftigten schaffen und den Kunden die Sicherheit geben, dass ein Projekt „professionell, strategisch und erfolgreich“ durchgeführt werde.

Johannes Franke und Rafael Sielsik sind federführend

„Die bestehende Sanitärausstellung mit Fachberater und der Backoffice-Bereich, zuständig für Terminisierung und Koordination, sorgen für eine Rundumversorgung“, wirbt Roman Patschkowski für das neue Konstrukt mit Sitz in Menden, Fröndenberger Straße 33-35. Federführend für den Betrieb sind nun die beiden jungen Meister Johannes Franke und Rafael Sielsik, die Kreativität, Teamgeist und Zukunftsentwicklung fördern wollen: „Jeder Beschäftigte erhält Gelegenheit, seine modernen Ideen einzubringen.“

„Franke Raumwert Patschkowski GmbH“ versteht sich als Ansprechpartner bei Komplettlösungen im Fliesen- und Sanitärsegment, Wohnbereich und Haus.

