Mendener im Büro der Zukunft: Gute Laune hält kreativ

Günter Kissing macht Kaffee. An der Theke. So weit, so klar, Doch Kissing ist nicht etwa Caféhaus-Wirt. Der Mendener Unternehmer vertreibt Büro-Interieur, und die Bar ist hier das Herzstück einer neuen Bürowelt, die mit den miefigen Schreibstuben von einst nichts mehr verbindet. Dass es so sein soll, sagt auch das Fraunhofer-Institut. In Büros der Zukunft hat demnach der „Schreib“-Tisch einen Bildschirm als Arbeitsplatte, alle Räume sind einladend und anregend eingerichtet, ausgelegt auf Offenheit und Kommunikation. Günter Kissing, der in Menden das Unternehmen Büroboss Kissing leitet, hat sich mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Dieter Voß daran gemacht, diese Erkenntnisse umzusetzen. Im Frühjahr haben sie ihre Geschäftsräume völlig neu eingerichtet.

Moderne Büros als Zeichen der Wertschätzung des Arbeitgebers für Beschäftigte

Heute ist ihr 700 Quadratmeter großer Ausstellungsraum das, was man auf Neudeutsch ein „Work Space“ nennt, auch für die Büroboss-Beschäftigten. „Als Einrichtungsteam leben wir hier wirklich selber in den Bürowelten, die wir unseren Kundinnen und Kunden verkaufen“, schmunzelt Beraterin Christina Spiekermann. Da sitzen wir mit ihrem Kollegen Kristof Pietak gerade gemütlich in den Schaukeln, die unter der Decke befestigt sind. Daneben gibt’s die Bar, die jedem Café zur Ehre gereichen würde, kreativ gestaltete Sitzecken und einen langen Holztisch, an dem auch gemeinsam gegessen werden kann. Das Büro der Zukunft bietet viel Wohlfühl-Atmosphäre, und diese Zukunft ist schon hier.

Im Mendener Rathaus Möbel aus 1982 – von Kissing damals an die Stadt verkauft

Tief in die Vergangenheit, sogar in die eigene, blickte Kissing dagegen erst neulich, als er ins Mendener Rathaus musste. „Da kam ich in ein Büro, dessen Möbel wir der Stadt selbst noch verkauft haben – das war 1982“, schmunzelt er. Klar, es gebe Sparzwänge in öffentlichen Verwaltungen, und wenn man es positiv sehen wolle, dann hätten sich die Möbel von damals eben als gut und haltbar erwiesen. „Aber zugleich ist ein modernes Büro eine Frage der Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern“, finden Kissing und Voß. Zur Gewinnung neuer Kräfte seien solche „Soft Skills“, die scheinbar weichen Faktoren, sogar noch bedeutsamer, meint Kissing. „Das kann darüber entscheiden, ob ich einen jungen Ingenieur ins Sauerland bekomme oder nicht“, das höre er zumindest von seinen Kunden. Auch der jüngste Neuzugang bei Büroboss Kissing, Kristof Pietak, habe erst zugesagt, als er seine künftige Arbeitswelt gesehen hatte.

Einrichter sicher: Gute Raumstruktur fördert Unternehmenserfolg

Während Kissing das erzählt, stehen wir an der Theke. Das ganzheitliche Konzept nenne sich „New Work“, zu Deutsch: neue Arbeit. „Die Gestaltung und die Struktur der Räume soll alle Arbeits- und Kommunikationsprozesse unterstützen“, erklärt Kissing das Prinzip. „Wer Flächen intelligent nutzt, fördert eine produktive Arbeitsweise.“ Er zeigt sich jedenfalls davon überzeugt, dass eine wirksame Büro- und Arbeitswelt zum Erfolg jedes Unternehmens beiträgt.

Home-Office in Coronazeiten: „Da fehlt die gegenseitige Inspiration“

In Coronazeiten gelte das auch fürs Homeoffice – wobei Kissing einräumt, kein Fan davon zu sein. „Klar, das Home Office ist aus Hygienegründen mitunter unverzichtbar, und dann sollte man die Menschen auch nicht ewig auf ihren Küchenstühlen arbeiten lassen.“ Elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische sollten Standard sein, auch im Büro daheim. Grundsätzlich aber fehle im Home-Office das Allerwichtigste: die gegenseitige Inspiration. „,Das“, sagt Kissing, „leistet auch keine Videokonferenz.“

Räume für Ideen und Meetings – und das große „New Office“

Räume für Inspiration und Transpiration, der Mix aus Bereichen für konzentrierte Arbeit, Teamwork und Erholung, das macht’s laut Kissing. So gibt es hier einen großen Kreativraum, vollständig mit flexiblen Möbeln ausgestattet. Sogar der Bildschirm, angeschlossen an die Unternehmens-Cloud, kommt auf Rollen daher. Und eine komplette Wand ist als Whiteboard nutzbar.

Büroboss-Geschäftsführer Günter Kissing an der Bar, die beim Eintritt in die neue Ausstellung sofort ins Auge fällt. Foto: Thomas Hagemann

„Den Kreativraum nutzen wir für Teamarbeit bei komplexen Kundenprojekten, die Ideen, Erfahrung und Dynamik erfordern“, sagt Kissing. Ein kleinerer Besprechungsraum in warmen Farben ist für kleinere Runden gedacht. Oder für Meetings, die eine vertrauensvolle Atmosphäre brauchen. Ergebnisse der Tüftelrunden werden auf der Präsentations-Area dreidimensional gezeigt. In der Materialwerkstatt können Kunden die Stoffe, Farben, Dekore dann auch anfassen. Im großen „New Office“ ist alles offen gestaltet – und doch sitzt jede Kraft bei Kissing für sich geschützt. „So ist konzentriertes Arbeiten gewährleistet, und doch stehen alle in Kontakt – persönlich, direkt und schnell.“ Die Abstände sind auch für Coronazeiten groß genug.

Das Herzstück der neuen Büro- und Arbeitswelt bei Kissing ist und bleibt aber das „Work Cafe“, das bei aller Professionalität Humor und Geselligkeit lebendig werden lassen soll. „Das stärkt unter allen Mitarbeitern das Vertrauen und das Miteinander, das macht einfach Spaß“, sagt Kissing. Und schenkt den nächsten Kaffee ein.